"Хіба це не прекрасно?". Трамп розкрив зміст листа від Зеленського

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що отримав листа від українського лідера Володимира Зеленського, в якому йдеться, що Україна готова "сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити стійкий мир", а також підписати угоду про копалини.

Трамп привітав крок Зеленського до примирення

За словами президента США, Володимир Зеленський у своєму листі написав йому, що ніхто не хоче більше миру ніж Україна.

Окрім того, український лідер повідомив Трампу, що офіційний Київ готовий підписати угоду про мінерали в будь який час.

Я вдячний що отримав цей лист від президента (Зеленського — ред.). Паралельно ми отримуємо сигнали від Росії, що вони готові до миру. Хіба це не прекрасно? Дональд Трамп Президент США

Розмірковуючи про війну, яку Росія веде проти України, Трамп заявив, що 2 тисячі людей вбивають щотижня — "росіян і українців", і що він хоче "щоб це припинилося".