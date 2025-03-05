"Хіба це не прекрасно?". Трамп розкрив зміст листа від Зеленського

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що отримав листа від українського лідера Володимира Зеленського, в якому йдеться, що Україна готова "сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити стійкий мир", а також підписати угоду про копалини.
Головні тези:
- Лист від Володимира Зеленського до Дональда Трампа відображає готовність України до переговорів і примирення.
- Угода про мінерали та стійкий мир стають пріоритетними завданнями обох президентів.
Трамп привітав крок Зеленського до примирення
За словами президента США, Володимир Зеленський у своєму листі написав йому, що ніхто не хоче більше миру ніж Україна.
Окрім того, український лідер повідомив Трампу, що офіційний Київ готовий підписати угоду про мінерали в будь який час.
Розмірковуючи про війну, яку Росія веде проти України, Трамп заявив, що 2 тисячі людей вбивають щотижня — "росіян і українців", і що він хоче "щоб це припинилося".
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