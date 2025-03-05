"Хіба це не прекрасно?". Трамп розкрив зміст листа від Зеленського
Категорія
Політика
Дата публікації

"Хіба це не прекрасно?". Трамп розкрив зміст листа від Зеленського

The White House
Трамп

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що отримав листа від українського лідера Володимира Зеленського, в якому йдеться, що Україна готова "сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити стійкий мир", а також підписати угоду про копалини.

Головні тези:

  • Лист від Володимира Зеленського до Дональда Трампа відображає готовність України до переговорів і примирення.
  • Угода про мінерали та стійкий мир стають пріоритетними завданнями обох президентів.

Трамп привітав крок Зеленського до примирення

За словами президента США, Володимир Зеленський у своєму листі написав йому, що ніхто не хоче більше миру ніж Україна.

Окрім того, український лідер повідомив Трампу, що офіційний Київ готовий підписати угоду про мінерали в будь який час.

Я вдячний що отримав цей лист від президента (Зеленського — ред.). Паралельно ми отримуємо сигнали від Росії, що вони готові до миру. Хіба це не прекрасно?

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Розмірковуючи про війну, яку Росія веде проти України, Трамп заявив, що 2 тисячі людей вбивають щотижня — "росіян і українців", і що він хоче "щоб це припинилося".

Ви хочете, щоб це тривало ще 5 років? — поцікавився очільник Білого дому.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це не смішно". Зеленський назвав причину суперечки з Трампом та Венсом
Зеленський
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Ненавиджу США". Американський ветеран розплакався через приниження Зеленського — відео
ветеран Макс
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Трамп нам більше не союзник". У Франції стали на бік України та Зеленського
Олланд

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?