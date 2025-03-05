Жорстока правда. Хто насправді помирив Зеленського і Трампа

Британський лідер Кір Стармер зробив усе можливе, що переконати українського президента Володимира Зеленського запропонувати "оливкову гілку" своєму американському колезі Дональду Трампу після конфлікту у Білому домі.
Головні тези:
- Український президент після розмови з британським лідером проявив готовність до переговорів і підписання угоди з Трампом.
- Крім Кіра Стармера, й інші лідери Європи спільно намагалися вплинути на Зеленського та його позицію.
Стармер виступив за примирення України та США
Як вдалося дізнатися журналістам, глава британського уряду провів телефонні перемовини з Володимиром Зеленським.
Головна ціль Стармера — донести до українського лідера "жорстоку правду" та розповісти, що саме Трамп повинен почути, щоб погодитися на повернення до переговорів.
Як відомо, саме після цієї бесіди Зеленський опублікував довге повідомлення в соцмережі Х, в якому похвалив "сильне лідерство" президента США, висловив вдячність за військову допомогу його країни і сказав, що йому "прикро" через суперечку.
Ба більше, український лідер підтвердив, що готовий "сісти за стіл переговорів" з Трампом і підписати угоду щодо корисних копалин, а також що він підтримає припинення вогню на морі та в повітрі.
Журналісти дійшли висновку, що Стармер та інші лідери Європи хотіли використати теплі стосунки з Володимиром Зеленський, щоб "донести до нього жорстоку правду" про ситуацію, що склалася.
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