Жорстока правда. Хто насправді помирив Зеленського і Трампа
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Жорстока правда. Хто насправді помирив Зеленського і Трампа

Стармер
Джерело:  The Telegraph

Британський лідер Кір Стармер зробив усе можливе, що переконати українського президента Володимира Зеленського запропонувати "оливкову гілку" своєму американському колезі Дональду Трампу після конфлікту у Білому домі.

Головні тези:

  • Український президент після розмови з британським лідером проявив готовність до переговорів і підписання угоди з Трампом.
  • Крім Кіра Стармера, й інші лідери Європи спільно намагалися вплинути на Зеленського та його позицію.

Стармер виступив за примирення України та США

Як вдалося дізнатися журналістам, глава британського уряду провів телефонні перемовини з Володимиром Зеленським.

Головна ціль Стармера — донести до українського лідера "жорстоку правду" та розповісти, що саме Трамп повинен почути, щоб погодитися на повернення до переговорів.

Як відомо, саме після цієї бесіди Зеленський опублікував довге повідомлення в соцмережі Х, в якому похвалив "сильне лідерство" президента США, висловив вдячність за військову допомогу його країни і сказав, що йому "прикро" через суперечку.

Ба більше, український лідер підтвердив, що готовий "сісти за стіл переговорів" з Трампом і підписати угоду щодо корисних копалин, а також що він підтримає припинення вогню на морі та в повітрі.

Журналісти дійшли висновку, що Стармер та інші лідери Європи хотіли використати теплі стосунки з Володимиром Зеленський, щоб "донести до нього жорстоку правду" про ситуацію, що склалася.

Фото: скриншот

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