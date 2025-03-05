Британский лидер Кир Стармер сделал все возможное, что убедить украинского президента Владимира Зеленского предложить "оливковую ветвь" своему американскому коллеге Дональду Трампу после конфликта в Белом доме.

Стармер выступил за примирение Украины и США

Как удалось узнать журналистам, глава британского правительства провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским.

Главная цель Стармера — донести до украинского лидера "жестокую правду" и рассказать, что именно Трамп должен услышать, чтобы согласиться на возвращение к переговорам.

Как известно, именно после этой беседы Зеленский опубликовал длинное сообщение в соцсети Х, в котором похвалил "сильное лидерство" президента США, выразил благодарность за военную помощь его страны и сказал, что ему "досадно" из-за спора.

Более того, украинский лидер подтвердил, что готов "сесть за стол переговоров" с Трампом и подписать соглашение о полезных ископаемых, а также что он поддержит прекращение огня на море и в воздухе.

Журналисты пришли к выводу, что Стармер и другие лидеры Европы хотели использовать теплые отношения с Владимиром Зеленским, чтобы "донести до него жестокую правду" о сложившейся ситуации.