Что будет с НАТО после выхода США — прогноз экс-командующего сил Альянса
Категория
Мир
Дата публикации

Что будет с НАТО после выхода США — прогноз экс-командующего сил Альянса

США все-таки могут покинуть НАТО
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Источник:  Bloomberg

Лидеры Европы должны готовиться к возможному выходу Штатов из Североатлантического альянса, ведь вероятность такого развития событий действительно высока. С таким предупреждением выступил бывший главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский адмирал в отставке Джеймс Ставридис.

Главные тезисы

  • Выход США из НАТО может привести к развалу организации.
  • На этом фоне вероятно возникновение новых альянсов безопасности, таких как Организация Европейского договора или создание новой организации безопасности под эгидой ЕС.

США все-таки могут выйти из НАТО

По словам Ставридиса, нельзя игнорировать жесткую риторику по отношению к Альянсу со стороны команды президента США Дональда Трампа.

На этом фоне экс-командующий силами блока призывает Европу задуматься над тем, как выглядел бы мир, если бы Штаты все-таки вышли из НАТО.

Ставридис озвучил прогноз, что вывод США из Альянса был бы "ошибкой эпических масштабов", однако убедить Трампа в этом будет крайне трудно.

Если США выйдут из НАТО, организация развалится. Что может возникнуть на этом месте? Возможно, Организация Европейского договора или ОЕД. Она могла бы основываться на нынешнем договоре НАТО, но без США. Канада может решить остаться в ЕЭК; премьер-министр Джастин Трюдо в выходные летал в Лондон на экстренную встречу, и его стране нужны европейские партнеры по безопасности в Арктике, — предупредил генерал в отставке.

Как считает Ставридис, альтернативой в этом случае может стать создание новой организации безопасности под эгидой ЕС.

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