Что будет с НАТО после выхода США — прогноз экс-командующего сил Альянса

Лидеры Европы должны готовиться к возможному выходу Штатов из Североатлантического альянса, ведь вероятность такого развития событий действительно высока. С таким предупреждением выступил бывший главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский адмирал в отставке Джеймс Ставридис.
Главные тезисы
- Выход США из НАТО может привести к развалу организации.
- На этом фоне вероятно возникновение новых альянсов безопасности, таких как Организация Европейского договора или создание новой организации безопасности под эгидой ЕС.
США все-таки могут выйти из НАТО
По словам Ставридиса, нельзя игнорировать жесткую риторику по отношению к Альянсу со стороны команды президента США Дональда Трампа.
На этом фоне экс-командующий силами блока призывает Европу задуматься над тем, как выглядел бы мир, если бы Штаты все-таки вышли из НАТО.
Ставридис озвучил прогноз, что вывод США из Альянса был бы "ошибкой эпических масштабов", однако убедить Трампа в этом будет крайне трудно.
Как считает Ставридис, альтернативой в этом случае может стать создание новой организации безопасности под эгидой ЕС.
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