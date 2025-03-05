Що буде з НАТО після виходу США — прогноз екскомандувача сил Альянсу

Лідери Європи повинні готуватися до можливого виходу Штатів з Північноатлантичного альянсу, адже ймовірність такого розвитку подій дійсно висока. З таким попередженням виступив колишній головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, американський адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс.

США все-таки можуть покинути НАТО

За словами Ставрідіса, не можна ігнорувати жорстку риторику щодо Альянсу з боку команди президента США Дональда Трампа.

На цьому тлі екскомандувач сил блоку закликає Європу замислитися над тим, як виглядав би світ, якби Штати все-таки вийшли з НАТО.

Ставрідіс озвучив прогноз, що виведення США з Альянсу було б "помилкою епічних масштабів", однак переконати у цьому Трампа буде вкрай важко.

Якщо США вийдуть з НАТО, то організація розвалиться. Що може з'явитися на цьому місці? Можливо, Організація Європейського договору, або ОЄД. Вона могла б базуватися на нинішньому договорі НАТО, але без США. Канада може вирішити залишитися в ОЄД; прем'єр-міністр Джастін Трюдо на вихідних літав до Лондона на екстрену зустріч, і його країні потрібні європейські партнери з безпеки в Арктиці, — попередив генерал у відставці. Поширити

Як вважає Ставрідіс, альтернативою у цьому випадку може стати створення нової безпекової організації під егідою ЄС.