Що буде з НАТО після виходу США — прогноз екскомандувача сил Альянсу

Лідери Європи повинні готуватися до можливого виходу Штатів з Північноатлантичного альянсу, адже ймовірність такого розвитку подій дійсно висока. З таким попередженням виступив колишній головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, американський адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс.
Головні тези:
- Вихід США з НАТО може призвести до розвалу організації.
- На цьому тлі ймовірне виникнення нових безпекових альянсів, таких як Організація Європейського договору або створення нової безпекової організації під егідою ЄС.
США все-таки можуть покинути НАТО
За словами Ставрідіса, не можна ігнорувати жорстку риторику щодо Альянсу з боку команди президента США Дональда Трампа.
На цьому тлі екскомандувач сил блоку закликає Європу замислитися над тим, як виглядав би світ, якби Штати все-таки вийшли з НАТО.
Ставрідіс озвучив прогноз, що виведення США з Альянсу було б "помилкою епічних масштабів", однак переконати у цьому Трампа буде вкрай важко.
Як вважає Ставрідіс, альтернативою у цьому випадку може стати створення нової безпекової організації під егідою ЄС.
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