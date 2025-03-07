Трамп требует 1 трлн долларов инвестиций за переговоры в Саудовской Аравии
Категория
Экономика
Дата публикации

Трамп требует 1 трлн долларов инвестиций за переговоры в Саудовской Аравии

Трамп
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Источник:  online.ua

По словам президента США Дональда Трампа, он прибудет с официальным визитом в Саудовскую Аравию только после того, как страна согласится потратить 1 триллион долларов на закупку американской военной техники и других товаров.

Главные тезисы

  • Президент США вновь шантажирует своих союзников и намерен посетить Саудовскую Аравию только после выполнения его требований.
  • Трамп решил совершить первый заграничный визит не в Великобританию и пойти против традиций.

Трамп продолжает шантажировать союзников США

Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, намерен ли он в ближайшее время встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

Трамп не захотел прямо давать ответ на этот вопрос, однако заявил, что посетит эту страну после выполнения его требований.

На этом фоне президент США напомнил, что его предварительный визит в Саудовскую Аравию завершился заключением соглашения в размере 450 миллиардов долларов.

Однако сейчас он выдвинул новое требование — 1 триллион долларов инвестиций в течение 4 лет.

В прошлый раз, когда я ездил в Саудовскую Аравию, они вложили 450 миллиардов долларов… Теперь они стали богаче, а мы все состарились. Поэтому я сказал: "Я буду, если вы заплатите триллион долларов" — 1 триллион долларов американским компаниям в течение четырех лет. И они согласились на это, так что я собираюсь туда поехать.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Он также напомнил, что в большинстве случаев первый зарубежный визит главы Белого дома проходит в Великобританию, однако он решил пойти против правил из-за финансовой выгоды.

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