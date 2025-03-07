Трамп вимагає 1 трлн доларів інвестицій за переговори у Саудівській Аравії

За словами президента США Дональда Трампа, він прибуде з офіційним візитом у Саудівську Аравію лише після того, як країна погодиться витратити 1 трильйон доларів на закупівлю американської військової техніки та інших товарів.
Головні тези:
- Президент США знову шантажує власних союзників і має намір відвідати Саудівську Аравію лише після виконання його вимог.
- Трамп вирішив здійснити перший закордонний візит не до Великої Британії й піти проти традицій.
Трамп продовжує шантажувати союзників США
Журналісти поцікавилися в очільника Білого дому, чи має він намір найближчим часом зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у Саудівській Аравії.
Трамп не захотів прямо давати відповідь на це запитання, однак заявив, що відвідає цю країну після виконання його вимог.
На цьому тлі президент США нагадав, що його попередній візит до Саудівської Аравії завершився укладенням угоди на 450 мільярдів доларів.
Проте наразі він висунув нову вимогу — 1 трильйон доларів інвестицій протягом 4 років років.
Він також нагадав, що у більшості випадків перший закордонний візит очільника Білого дому відбувається до Великої Британії, проте він вирішив піти проти правил через фінансову вигоду.
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