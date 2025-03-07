Трамп планує переглянути тимчасовий правовий статус українців у США

Очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що наразі у його команді тривають дискусії щодо збереження тимчасового права на перебування у США тих громадян України, які виїхали за кордон у зв’язку з війною.
Головні тези:
- За словами інсайдерів, рішення щодо українців може бути ухвалене у квітні.
- Питання постало на тлі однієї з основних обіцянок Трампа – щодо боротьби з нелегальною міграцією та видворення зі США мігрантів.
Трамп може ухвалити ще одне жорстке рішення щодо українців
Президент США продовжує запевняти, що він та його адміністрація не мають наміру комусь зашкодити.
На цьому тлі він дав зрозуміти, що налаштований розглянути питання щодо подальшого збереження або скасування правового статусу українців у США, які поїхали з України через війну.
Що важливо розуміти, напередодні спікерка Білого дому назвала "фейком" інформацію журналістів про те, що такий крок обговорюється.
За словами інсайдерів, посадовець-представник адміністрації Дональда Трампа заявив, що рішення щодо українців може бути ухвалене у квітні.
Він також додав, що питання про це підняли ще до зустрічі керівництва США і президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті, що закінчилась сваркою.
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