Путін усе зрозумів. Що не так з новими погрозами Трампа Росії

Американський лідер Дональд Трамп намагається обдурити увесь світ, погрожуючи Росії “порожніми” санкціями. Таким чином президент США хоче створити ілюзію балансу у своєму ставленні до РФ та України. Про це попередив ексрадник Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон.

Болтон пояснив останні заяви Трампа

На переконання американського політика, російський диктатор усвідомлює, що нові погрози Трампа — це пусті слова, тому вони не мають на Кремль жодного впливу.

Він (Трамп — ред.) зробив це, намагаючись продемонструвати хоч якийсь баланс з огляду на те, які речі він говорив про Зеленського та українців. Джон Болтон Колишній радник Дональда Трампа з питань національної безпеки

Американський політик звертає увагу на те, що російський імпорт до Штатів за 2024 рік склав трохи менше за 3 млрд доларів.

Що важливо розуміти, це вкрай низький показник, якщо порівнювати з обсягом торгівлі США з іншими країнами.

Згідно з даними Болтона, за період повномасштабної війни обсяг російського імпорту до Штатів скоротився на 90%. Саме тому тарифи не мають жодного сенсу.

Що стосується майбутніх санкційних ударів, то тут не можна ігнорувати той факт, що Росія успішно навчилася обходити обмеження, особливо фінансові.