Путін усе зрозумів. Що не так з новими погрозами Трампа Росії

Американський лідер Дональд Трамп намагається обдурити увесь світ, погрожуючи Росії “порожніми” санкціями. Таким чином президент США хоче створити ілюзію балансу у своєму ставленні до РФ та України. Про це попередив ексрадник Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон.
Головні тези:
- Російський президент знає, що нові погрози Трампа - це пустий звук.
- Росія успішно навчилася обходити санкції, зокрема фінансові, тому майбутні санкційні удари не стануть для неї катастрофічними.
Болтон пояснив останні заяви Трампа
На переконання американського політика, російський диктатор усвідомлює, що нові погрози Трампа — це пусті слова, тому вони не мають на Кремль жодного впливу.
Американський політик звертає увагу на те, що російський імпорт до Штатів за 2024 рік склав трохи менше за 3 млрд доларів.
Що важливо розуміти, це вкрай низький показник, якщо порівнювати з обсягом торгівлі США з іншими країнами.
Згідно з даними Болтона, за період повномасштабної війни обсяг російського імпорту до Штатів скоротився на 90%. Саме тому тарифи не мають жодного сенсу.
Що стосується майбутніх санкційних ударів, то тут не можна ігнорувати той факт, що Росія успішно навчилася обходити обмеження, особливо фінансові.
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