Путін усе зрозумів. Що не так з новими погрозами Трампа Росії
Категорія
Економіка
Дата публікації

Путін усе зрозумів. Що не так з новими погрозами Трампа Росії

Путін
Джерело:  CNN

Американський лідер Дональд Трамп намагається обдурити увесь світ, погрожуючи Росії “порожніми” санкціями. Таким чином президент США хоче створити ілюзію балансу у своєму ставленні до РФ та України. Про це попередив ексрадник Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон.

Головні тези:

  • Російський президент знає, що нові погрози Трампа - це пустий звук.
  • Росія успішно навчилася обходити санкції, зокрема фінансові, тому майбутні санкційні удари не стануть для неї катастрофічними.

Болтон пояснив останні заяви Трампа

На переконання американського політика, російський диктатор усвідомлює, що нові погрози Трампа — це пусті слова, тому вони не мають на Кремль жодного впливу.

Він (Трамп — ред.) зробив це, намагаючись продемонструвати хоч якийсь баланс з огляду на те, які речі він говорив про Зеленського та українців.

Джон Болтон

Джон Болтон

Колишній радник Дональда Трампа з питань національної безпеки

Американський політик звертає увагу на те, що російський імпорт до Штатів за 2024 рік склав трохи менше за 3 млрд доларів.

Що важливо розуміти, це вкрай низький показник, якщо порівнювати з обсягом торгівлі США з іншими країнами.

Згідно з даними Болтона, за період повномасштабної війни обсяг російського імпорту до Штатів скоротився на 90%. Саме тому тарифи не мають жодного сенсу.

Що стосується майбутніх санкційних ударів, то тут не можна ігнорувати той факт, що Росія успішно навчилася обходити обмеження, особливо фінансові.

Я думаю, Путін усе чудово розумів, що ця погроза була абсолютно порожньою, — наголосив Джон Болтон.

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