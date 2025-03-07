У США вимагають від Трампа негайно розблокувати військову допомогу Україні

Республіканці закликають президента США Дональда Трампа невідкладно розморозити військову та розвідувальну допомогу Україні. На їхнє переконання, довготривала пауза матиме серйозні згубні наслідки для бойових можливостей України, що підірве її вплив за столом переговорів з Росією.
Головні тези:
- Політики вказують на критичний момент для України та закликають до продовження підтримки.
- Мета - врешті-решт посадити сторони за стіл, щоб домовитися про мирну угоду.
Що насправді відбувається в США
За словами сенатора Тома Тілліса, нове рішення Трампа щодо України "може бути корисним Путіну".
З окремою заявою з цього приводу виступила очільниця Комітету з асигнувань Сенату, республіканка Сьюзан Коллінз. Вона також підтвердила, що виступає проти припинення військової допомоги.
Я не думаю, що ми повинні припиняти наші зусилля. Це українці проливають кров, — додала політикиня.
Окрім того, Коллінз вважає поточний момент "критичним часом для України".
Лідер більшості в Сенаті, республіканець Джон Тьюн висловив упевненість, що припинення військової допомоги Україні буде тимчасовим.
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