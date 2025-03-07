Перемовини України і США в Саудівській Аравії — до чого готуватися
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Перемовини України і США в Саудівській Аравії — до чого готуватися

Трамп
Джерело:  Інтерфакс-Україна

Речник українського МЗС Георгій Тихий офіційно підтвердив, що переговори України і США у Саудівській Аравії наступного тижня стосуватимуться двосторонніх відносин та шляху до миру.

Головні тези:

  • Україна налаштована на конструктивний діалог та належну співпрацю для досягнення миру.
  • Основні пункти порядку денного включають: українсько-американські відносини, стратегічне партнерство та мирний процес.

Чого очікувати від переговорів України та РФ

За словами речника дипломатичного відомства, діалог між Києвом та Вашингтоном триває.

Георгій Тихий також наголосив, що команда, що супроводжуватиме президента Володимира Зеленського, залишиться у Саудівській Аравії для переговорів з американською стороною.

Порядок денний: українсько-американські двосторонні відносини, наше стратегічне партнерство, його подальший розвиток. І звісно у центрі розмови — шлях до миру. Україна конструктивно налаштована, готова і прагне миру як ніхто інший у світі. І ми хочемо швидко відновлювати мир.

Георгій Тихий

Георгій Тихий

Речник МЗС України

За словами речника МЗС України, наразі офіційному Києву не відомо нічого про те, що у Саудівській Аравії будуть представники Росії.

Тихий додав, що наразі Україна такої інформації не отримувала.

Виходимо з того, що у Саудівській Аравії мають відбутися двосторонні українсько-американські консультації, зустріч, діалог, — підкреслив представник дипломатичного відомства.

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