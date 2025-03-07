Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии — к чему готовиться

Представитель украинского МИД Георгий Тихий официально подтвердил, что переговоры Украины и США в Саудовской Аравии на следующей неделе будут касаться двусторонних отношений и пути к миру.
Главные тезисы
- Украина настроена на конструктивный диалог и сотрудничество для достижения мира.
- Основные пункты повестки дня включают: украинско-американские отношения, стратегическое партнерство и мирный процесс.
Чего ждать от переговоров Украины и РФ
По словам представителя дипломатического ведомства, диалог между Киевом и Вашингтоном продолжается.
Георгий Тихий также отметил, что команда, сопровождающая президента Владимира Зеленского, останется в Саудовской Аравии для переговоров с американской стороной.
По словам пресс-секретаря МИД Украины, пока официальному Киеву не известно ничего о том, что в Саудовской Аравии будут представители России.
Тихий добавил, что в настоящее время Украина такой информации не получала.
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