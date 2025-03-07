Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии — к чему готовиться

Представитель украинского МИД Георгий Тихий официально подтвердил, что переговоры Украины и США в Саудовской Аравии на следующей неделе будут касаться двусторонних отношений и пути к миру.

Чего ждать от переговоров Украины и РФ

По словам представителя дипломатического ведомства, диалог между Киевом и Вашингтоном продолжается.

Георгий Тихий также отметил, что команда, сопровождающая президента Владимира Зеленского, останется в Саудовской Аравии для переговоров с американской стороной.

Повестка дня: украинско-американские двусторонние отношения, наше стратегическое партнерство, его дальнейшее развитие. И, конечно, в центре разговора — путь к миру. Украина конструктивно настроена, готова и стремится к миру как никто другой в мире. И мы хотим быстро восстанавливать мир. Георгий Тихий Спикер МИД Украины

По словам пресс-секретаря МИД Украины, пока официальному Киеву не известно ничего о том, что в Саудовской Аравии будут представители России.

Тихий добавил, что в настоящее время Украина такой информации не получала.