Трамп набросился с критикой на Японию из-за договора по безопасности

Президент США Дональд Трамп раскритиковал договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией. На это премьер Японии Шигеру Ишиба заявил, что не озабочен комментариями Трампа.

Трамп раскритиковал договор по безопасности между США с Японией

Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

У нас отличные отношения с Японией, но у нас с Японией интересное соглашение о том, что мы должны защищать их, но они не должны защищать нас. И, кстати, они зарабатывают благодаря нам много денег в экономическом плане. Кто заключает эти соглашения? Дональд Трамп Президент США

Трамп также заявил, что не будет защищать тех членов НАТО, как не тратят на оборону хотя бы 2% своего ВВП, как это предусмотрено целевыми показателями Североатлантического союза.

Я думаю, это здравый смысл, если они не платят, я не собираюсь их защищать.

Недовольство Трампа договором может вызвать опасения в Японии из-за того, что президент США в конце концов может инициировать заключение нового безопасного или торгового соглашения с Токио.

До сих пор Японии удавалось избегать недовольства Трампа. Впрочем, профицит торгового баланса Японии по отношению к США, вероятно, будет оставаться источником раздражения для американского президента.

Новые заявления перекликаются с аналогичными жалобами, которые Трамп высказывал во время первого срока в Белом доме. Говорят, что он размышлял о выходе из договора.

Премьер-министр Японии Шигеру Ишиба 7 марта заявил, что Япония предоставляет военным США базы.

Наши отношения это не просто отношения, где США в одностороннем порядке защищают Японию, а Япония в одностороннем порядке находится под защитой США. Поделиться

Ишиба добавил, что важно объяснить, какой вклад Япония с ее экономикой и проамериканскими настроениями внесла в глобальную стратегию США. Премьер Японии заявил, что не озабочен комментариями Трампа.