Трамп набросился с критикой на Японию из-за договора по безопасности

Президент США Дональд Трамп раскритиковал договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией. На это премьер Японии Шигеру Ишиба заявил, что не озабочен комментариями Трампа.
Главные тезисы
- Трамп раскритиковал договор безопасности между США и Японией.
- Недовольство Трампа может привести к напряженным отношениям между двумя странами и влиять на торговый баланс.
- Япония отвечает на критику, отмечая свою роль в глобальной стратегии США и вклад в экономику.
Трамп раскритиковал договор по безопасности между США с Японией
Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.
Трамп также заявил, что не будет защищать тех членов НАТО, как не тратят на оборону хотя бы 2% своего ВВП, как это предусмотрено целевыми показателями Североатлантического союза.
Я думаю, это здравый смысл, если они не платят, я не собираюсь их защищать.
Недовольство Трампа договором может вызвать опасения в Японии из-за того, что президент США в конце концов может инициировать заключение нового безопасного или торгового соглашения с Токио.
До сих пор Японии удавалось избегать недовольства Трампа. Впрочем, профицит торгового баланса Японии по отношению к США, вероятно, будет оставаться источником раздражения для американского президента.
Новые заявления перекликаются с аналогичными жалобами, которые Трамп высказывал во время первого срока в Белом доме. Говорят, что он размышлял о выходе из договора.
Премьер-министр Японии Шигеру Ишиба 7 марта заявил, что Япония предоставляет военным США базы.
Ишиба добавил, что важно объяснить, какой вклад Япония с ее экономикой и проамериканскими настроениями внесла в глобальную стратегию США. Премьер Японии заявил, что не озабочен комментариями Трампа.
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