Трамп накинувся з критикою на Японію через безпековий договір

Президент США Дональд Трамп розкритикував договір про взаємне співробітництво та гарантії безпеки між США та Японією. На це прем'єр Японії Шігеру Ішіба заявив, що не стурбований коментарями Трампа.

Трамп розкритикував безпековий договір США з Японією

Про це він заявив на пресконференції у Білому домі.

У нас чудові відносини з Японією, але у нас з Японією цікава угода про те, що ми повинні захищати їх, але вони не повинні захищати нас. І, до речі, вони заробляють завдяки нам багато грошей в економічному плані. Хто укладає ці угоди? Дональд Трамп Президент США

Трамп також заявив, що не захищатиме тих членів НАТО, як не витрачають на оборону хоча б 2% свого ВВП, як це передбачено цільовими показниками Альянсу.

Я думаю, це здоровий глузд, якщо вони не платять, я не збираюся їх захищати.

Невдоволення Трампа договором може викликати побоювання в Японії через те, що президент США врешті-решт може ініціювати укладення нової безпекової або торгівельної угоди з Токіо.

Досі Японії вдавалося уникати невдоволення Трампа. Втім, профіцит торгового балансу Японії відносно США, ймовірно, залишатиметься джерелом роздратування для американського президента.

Нові заяви перегукуються з аналогічними скаргами, які Трамп висловлював під час свого першого терміну в Білому домі. Кажуть, що він роздумував про вихід з договору.

Прем'єр-міністр Японії Шігеру Ішіба 7 березня заявив, що Японія надає військовим США бази.

Наші відносини — це не просто відносини, де США в односторонньому порядку захищають Японію, а Японія в односторонньому порядку перебуває під захистом США. Поширити

Ішіба додав, що важливо пояснити, який внесок Японія з її економікою та проамериканськими настроями зробила в глобальну стратегію США. Прем'єр Японії заявив, що не стурбований коментарями Трампа.