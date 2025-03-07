Журналісти дізналися, хто налаштовує Трампа проти України
Категорія
Політика
Дата публікації

Журналісти дізналися, хто налаштовує Трампа проти України

Венс
Джерело:  Bloomberg

Згідно з даними інформаційної агенції Bloomberg, саме віцепрезидент США Джей Ді Венс наразі є головним “антигероєм” у відносинах між США та Україною, насамперед у перемовинах щодо угоди про корисні копалини.

Головні тези:

  • Венс ніколи не приховував, що йому загалом байдуже на те, що станеться з Україною.
  • Журналісти попереджає, що саме Венс може стати наступним президентом США.

Венс може остаточно зіпсувати відносини Трампа й України

За словами інсайдерів, європейські високопосадовці, обізнані з перебігом переговорів України та США щодо угоди, зазначали, що Венс часто займав у цьому питанні більш жорстку позицію, ніж Трамп.

Його підхід контрастує з такими постатями, як держсекретар Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майк Волтц і посланець з питань України Кіт Келлогг, які, як виявилося, займають помірнішу позицію.

Окрім того, наголошується, що підхід Венса лякає лідерів Європи.

Особливо занепокоєння в ЄС загострилося після того, як віцепрезидент заявив, що йому "абсолютно все одно, що станеться з Україною в тому чи іншому випадку".

За словами самого Трампа, поки "занадто рано" говорити про наступника після закінчення його другого терміну в 2029 році.

Журналісти звертають увагу на те, що посада віцепрезидента робить Венса претендентом на цю посаду за замовчуванням.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Конгресі США уже готують імпічмент Трампу — відео
Трамп
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп вимагає 1 трлн доларів інвестицій за переговори у Саудівській Аравії
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп планує переглянути тимчасовий правовий статус українців у США
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?