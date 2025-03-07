Журналісти дізналися, хто налаштовує Трампа проти України

Згідно з даними інформаційної агенції Bloomberg, саме віцепрезидент США Джей Ді Венс наразі є головним “антигероєм” у відносинах між США та Україною, насамперед у перемовинах щодо угоди про корисні копалини.
Головні тези:
- Венс ніколи не приховував, що йому загалом байдуже на те, що станеться з Україною.
- Журналісти попереджає, що саме Венс може стати наступним президентом США.
Венс може остаточно зіпсувати відносини Трампа й України
За словами інсайдерів, європейські високопосадовці, обізнані з перебігом переговорів України та США щодо угоди, зазначали, що Венс часто займав у цьому питанні більш жорстку позицію, ніж Трамп.
Окрім того, наголошується, що підхід Венса лякає лідерів Європи.
Особливо занепокоєння в ЄС загострилося після того, як віцепрезидент заявив, що йому "абсолютно все одно, що станеться з Україною в тому чи іншому випадку".
За словами самого Трампа, поки "занадто рано" говорити про наступника після закінчення його другого терміну в 2029 році.
Журналісти звертають увагу на те, що посада віцепрезидента робить Венса претендентом на цю посаду за замовчуванням.
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