Згідно з даними інформаційної агенції Bloomberg, саме віцепрезидент США Джей Ді Венс наразі є головним “антигероєм” у відносинах між США та Україною, насамперед у перемовинах щодо угоди про корисні копалини.

Венс може остаточно зіпсувати відносини Трампа й України

За словами інсайдерів, європейські високопосадовці, обізнані з перебігом переговорів України та США щодо угоди, зазначали, що Венс часто займав у цьому питанні більш жорстку позицію, ніж Трамп.

Його підхід контрастує з такими постатями, як держсекретар Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майк Волтц і посланець з питань України Кіт Келлогг, які, як виявилося, займають помірнішу позицію. Поширити

Окрім того, наголошується, що підхід Венса лякає лідерів Європи.

Особливо занепокоєння в ЄС загострилося після того, як віцепрезидент заявив, що йому "абсолютно все одно, що станеться з Україною в тому чи іншому випадку".

За словами самого Трампа, поки "занадто рано" говорити про наступника після закінчення його другого терміну в 2029 році.