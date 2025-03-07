Журналисты узнали, кто настраивает Трампа против Украины

Согласно данным информационного агентства Bloomberg, именно вице-президент США Джей Ди Вэнс является главным "антигероем" в отношениях между США и Украиной, прежде всего в переговорах относительно соглашения о полезных ископаемых.
Главные тезисы
- Вэнс никогда не скрывал, что ему безразлична судьба Украины.
- Журналисты предупреждают, что именно Вэнс может стать следующим президентом США.
Вэнс может окончательно испортить отношения Трампа и Украины
По словам инсайдеров, европейские чиновники, которые знают детали переговоров Украины и США, отмечали, что Вэнс часто занимал в этом вопросе более жесткую позицию, чем Трамп.
Кроме того, подчеркивается, что подход Вэнса пугает лидеров Европы.
Особенно беспокойство в ЕС обострилось после того, как вице-президент заявил, что ему "абсолютно все равно, что произойдет с Украиной в том или ином случае".
По словам самого Трампа, пока "слишком рано" говорить о преемнике по истечении его второго срока в 2029 году.
Журналисты обращают внимание на то, что должность вице-президента делает Вэнса претендентом на эту должность по умолчанию.
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