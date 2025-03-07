Журналисты узнали, кто настраивает Трампа против Украины

Согласно данным информационного агентства Bloomberg, именно вице-президент США Джей Ди Вэнс является главным "антигероем" в отношениях между США и Украиной, прежде всего в переговорах относительно соглашения о полезных ископаемых.

Вэнс может окончательно испортить отношения Трампа и Украины

По словам инсайдеров, европейские чиновники, которые знают детали переговоров Украины и США, отмечали, что Вэнс часто занимал в этом вопросе более жесткую позицию, чем Трамп.

Его подход контрастирует с такими фигурами, как госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник по Украине Кит Келлогг, которые, как оказалось, занимают более умеренную позицию. Поделиться

Кроме того, подчеркивается, что подход Вэнса пугает лидеров Европы.

Особенно беспокойство в ЕС обострилось после того, как вице-президент заявил, что ему "абсолютно все равно, что произойдет с Украиной в том или ином случае".

По словам самого Трампа, пока "слишком рано" говорить о преемнике по истечении его второго срока в 2029 году.