"Не будем извиняться". Подоляк высказался о конфликте в Белом доме

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что во время спора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский был прав и не допустил никакой ошибки.
Главные тезисы
- Давление на РФ важно для остановки войны и достижения положительных результатов в переговорах.
- Украине важно поддерживать конструктивные отношения с США и разрешать разногласия в рамках двусторонних отношений.
Подоляк прокомментировал конфликт в Овальном кабинете
По словам советника главы ОПУ, президент Украины был прав и правильно использовал форму и содержание, пытаясь донести до команды Дональда Трампа ключевое мнение: без усиления давления на Россию войну остановить невозможно.
На этом фоне он еще раз напомнил, что у Украины был и остается один враг — Владимир Путин и Российская Федерация.
Кроме того, Михаил Подоляк добавил, что Дональд Трамп остается союзником Украины, несмотря на все недавние громкие конфликты и скандалы.
По его убеждению, официальный Киев должен продолжать поддерживать конструктивные отношения с США и разрешать разногласия в рамках двусторонних отношений.
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