"Не будем извиняться". Подоляк высказался о конфликте в Белом доме

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что во время спора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский был прав и не допустил никакой ошибки.

Подоляк прокомментировал конфликт в Овальном кабинете

По словам советника главы ОПУ, президент Украины был прав и правильно использовал форму и содержание, пытаясь донести до команды Дональда Трампа ключевое мнение: без усиления давления на Россию войну остановить невозможно.

Добиться положительных результатов, рассчитывая на добровольные уступки Москвы, невозможно. Без принуждения России невозможны мирные переговоры... Поэтому мы не будем извиняться за вероятную ошибку, которой не было. Михаил Подоляк Советник руководителя Офиса президента Украины

На этом фоне он еще раз напомнил, что у Украины был и остается один враг — Владимир Путин и Российская Федерация.

Кроме того, Михаил Подоляк добавил, что Дональд Трамп остается союзником Украины, несмотря на все недавние громкие конфликты и скандалы.

По его убеждению, официальный Киев должен продолжать поддерживать конструктивные отношения с США и разрешать разногласия в рамках двусторонних отношений.