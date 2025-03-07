"Не будемо просити вибачення". Подоляк висловився про конфлікт у Білому домі

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що під час суперечки з президентом США Дональдом Трампом Володимир Зеленський мав рацію і не припустився жодної помилки.
Головні тези:
- Тиск на РФ є важливим для зупинки війни та досягнення позитивних результатів у переговорах.
- Україні важливо підтримувати конструктивні стосунки зі США та вирішувати розбіжності у межах двосторонніх відносин.
Подоляк прокоментував конфлікт в Овальному кабінеті
За словами радника глави ОПУ, президент України мав рацію і правильно використав форму та зміст, намагаючись донести до команди Дональда Трампа ключову думку: без поислення тиску на Росію війну зупинити неможливо.
На цьому тлі він вкотре нагадав, що в України був і залишається один ворог — Володимир Путін і Російська Федерація.
Окрім того, Михайло Подоляк додав, що Дональд Трамп залишається союзником України, попри усі нещодавні гучні конфлікти та скандали.
На його переконання, офіційний Київ повинен продовжувати підтримувати конструктивні стосунки зі США і вирішувати розбіжності в рамках двосторонніх відносин.
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