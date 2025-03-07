Вступ України в ЄС. Зеленський дорікнув лідерам Європи

7 березня глава держави Володимир Зеленський закликав лідерів Європейського союзу зробити все можливе, щоб розблокувати відкриття перших кластерів у переговорах про вступ України до ЄС.
Головні тези:
- Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера.
- Саме Будапешт вимагає розширити перелік вимог до України, ускладнюючи підготовку до вступу.
Зеленський заявив про нову проблему на шляху до ЄС
Про це президент повідомив у своїх заявах після безпекового саміту лідерів ЄС 6 березня.
За словами глави держави, наразі вкрай важливо пришвидшити роботу команд України та ЄС у переговорах про вступ.
Ще три тижні стало відомо, що Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера.
Окрім того, команда Віктора Орбана цинічно вимагає розширити перелік вимог до України.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-