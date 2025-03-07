Вступ України в ЄС. Зеленський дорікнув лідерам Європи
Категорія
Україна
Дата публікації

Вступ України в ЄС. Зеленський дорікнув лідерам Європи

Володимир Зеленський
Зеленський

7 березня глава держави Володимир Зеленський закликав лідерів Європейського союзу зробити все можливе, щоб розблокувати відкриття перших кластерів у переговорах про вступ України до ЄС.

Головні тези:

  • Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера.
  • Саме Будапешт вимагає розширити перелік вимог до України, ускладнюючи підготовку до вступу.

Зеленський заявив про нову проблему на шляху до ЄС

Про це президент повідомив у своїх заявах після безпекового саміту лідерів ЄС 6 березня.

За словами глави держави, наразі вкрай важливо пришвидшити роботу команд України та ЄС у переговорах про вступ.

Зараз робота над кластерами заблокована без жодних раціональних причин. Нам потрібен здоровий глузд, потрібно розблокувати роботу над кластерами, і це можна зробити на рівні лідерів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Ще три тижні стало відомо, що Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера.

Окрім того, команда Віктора Орбана цинічно вимагає розширити перелік вимог до України.

Під час поїздки усього складу Єврокомісії до Києва на третю річницю великої війни у ЄК заявили про амбітні плани відкриття трьох кластерів переговорів України з ЄС ще до завершення польського головування у червні 2025 року.

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