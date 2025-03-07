Вступ України в ЄС. Зеленський дорікнув лідерам Європи

7 березня глава держави Володимир Зеленський закликав лідерів Європейського союзу зробити все можливе, щоб розблокувати відкриття перших кластерів у переговорах про вступ України до ЄС.

Зеленський заявив про нову проблему на шляху до ЄС

Про це президент повідомив у своїх заявах після безпекового саміту лідерів ЄС 6 березня.

За словами глави держави, наразі вкрай важливо пришвидшити роботу команд України та ЄС у переговорах про вступ.

Зараз робота над кластерами заблокована без жодних раціональних причин. Нам потрібен здоровий глузд, потрібно розблокувати роботу над кластерами, і це можна зробити на рівні лідерів. Володимир Зеленський Президент України

In these circumstances, it is needed to speed up the work of our teams in the negotiations on Ukraine’s membership in the EU. Currently, the work on the clusters is blocked without any rational reason. We need common sense, we need to unblock the work on clusters, and this can be… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2025

Ще три тижні стало відомо, що Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера.

Окрім того, команда Віктора Орбана цинічно вимагає розширити перелік вимог до України.