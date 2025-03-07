Україна отримає додаткову багатомільярдну допомогу від ЄС

Кілька країн-членів Європейського Союзу ухвалили рішення щодо виділення до 15 млрд євро на додаткову допомогу Україні. Про це союзникам Києва вдалося домовитися за результатами засідання Європейської ради 6 березня.

ЄС налаштований посилювати допомогу Україні

З заявою з цього приводу виступив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

За його словами, союзники Києва у Європі мають можливості екстрено збільшити свою підтримку України завдяки ініціативам зі збільшення фіскального простору.

Окрім того, Кошта офіційно підтвердив, що нові зобов’язання становлять вже близько 15 млрд євро.

З 2022 року ми вже надали понад 135 мільярдів євро на підтримку України. Наша підтримка є непохитною. Якщо війна продовжиться, в будь-якому майбутньому, в мирних переговорах, у відновленні, у вступі до Європейського Союзу. Антоніу Кошта Президент Європейської ради

Кошта також повідомив, що Європейська рада уже "наказала Раді ЄС невідкладно попрацювати над подальшими ініціативами, спрямованими на задоволення нагальних військових і оборонних потреб України".