Україна отримає додаткову багатомільярдну допомогу від ЄС
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна отримає додаткову багатомільярдну допомогу від ЄС

Кошта

Кілька країн-членів Європейського Союзу ухвалили рішення щодо виділення до 15 млрд євро на додаткову допомогу Україні. Про це союзникам Києва вдалося домовитися за результатами засідання Європейської ради 6 березня.

Головні тези:

  • ЄС планує збільшити свою допомогу Україні після рішень Дональда Трампа.
  • Європа вже надала Україні понад 135 мільярдів євро підтримки з 2022 року.

ЄС налаштований посилювати допомогу Україні

З заявою з цього приводу виступив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

За його словами, союзники Києва у Європі мають можливості екстрено збільшити свою підтримку України завдяки ініціативам зі збільшення фіскального простору.

Окрім того, Кошта офіційно підтвердив, що нові зобов’язання становлять вже близько 15 млрд євро.

З 2022 року ми вже надали понад 135 мільярдів євро на підтримку України. Наша підтримка є непохитною. Якщо війна продовжиться, в будь-якому майбутньому, в мирних переговорах, у відновленні, у вступі до Європейського Союзу.

Антоніу Кошта

Антоніу Кошта

Президент Європейської ради

Кошта також повідомив, що Європейська рада уже "наказала Раді ЄС невідкладно попрацювати над подальшими ініціативами, спрямованими на задоволення нагальних військових і оборонних потреб України".

Водночас ми готуємося підтримати Україну, коли вона вирішить розпочати переговори, щоб допомогти їй досягти позитивного результату. Це означає справедливий і тривалий мир, — пояснив він.

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