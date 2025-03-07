Італія закликає поширити на Україну дію 5 статті НАТО
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Італія закликає поширити на Україну дію 5 статті НАТО

Мелоні
Джерело:  Financial Times

Лідерка Італії Джорджа Мелоні пропонує поширити дію статті 5 Договору НАТО на Україну без надання їй членства у військовому Альянсі. На переконання політикині, це стане  "гарантією стабільної, довготривалої та ефективної безпеки".

Головні тези:

  • Поширення покриття, яке мають члени НАТО, на Україну в рамках статті 5 може стати ефективним заходом безпеки без вступу країни до Альянсу.
  • Мелоні відкидає ідею залучення італійських військ у разі укладення угоди про припинення вогню в Україні.

Що відомо про пропозицію Мелоні

На переконання прем'єр-міністерки Італії, поширення на Україну того ж покриття, яке мають члени Альянсу, було б, безумовно, набагато ефективнішим, але водночас було б чимось відмінним від членства в НАТО.

Я думаю, що це було б стабільною, тривалою, ефективною гарантією безпеки, більшою, ніж деякі з пропозицій, які я бачу.

Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні

Прем'єр-міністерка Італії

Журналісти поцікавилися у політикині, в чому різниця між її пропозицією і наданням Україні повноправного членства в НАТО.

На це запитання відповів спікер італійського уряду. За його словами, цей крок гарантує, що положення про взаємну оборону буде активоване "також для захисту України... навіть на території за межами НАТО, незалежно від членства Києва".

Що важливо розуміти, Мелоні поки відкидає ідею залучення італійських військ у разі укладення угоди про припинення вогню в Україні.

Лідерка Італії наголосила, що розгортання "європейських військ, французьких чи британських, є найскладнішим рішенням".

Я досі дуже спантеличена цією пропозицією, — сказала вона.

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