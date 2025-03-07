Редакція видання The Telegraph дійшла висновку, що війна, яку російський диктатор Володимир Путін розпочав проти України, стала для нього справжньою катастрофою, однак незабаром все може стати ще гірше, адже Європа планує ввести свої миротворчі війська. Саме тому нелегітимний президент РФ підтримав ідею Дональда Трампа про припинення вогню та завершення війни.

Путін близький до поразки у війні проти України

Як зазначає редактор відділу оборони та міжнародних справ The Telegraph Кон Кофлін, Росія зробить все можливе, щоб приховати від світу гірку для себе правду — вона хоче завершення війни.

Не обманюйте себе, Путін слабкий і відчайдушно прагне миру, — наголосив експерт. Поширити

У вирішенні цієї проблеми диктатор найбільше розраховує на допомогу нового президента США Дональд Трампа.

За словами Кофліна, Кремль не може ігнорувати руйнівний вплив війни на економіку Росії.

Ні для кого не секрет, що відсоткова ставка вже сягнула 21%, а фонд добробуту стрімко виснажується, залишаючи Кремль без коштів на продовження війни.

Головним підтвердженням того, що Путін шукає вихід із війни, стала його неочікувана пропозиція виступити посередником у переговорах між Іраном і США щодо ядерної програми Тегерана.