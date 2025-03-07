Це катастрофа. Як Путін обіграв сам себе у війні проти України
Категорія
Політика
Дата публікації

Це катастрофа. Як Путін обіграв сам себе у війні проти України

Путін
Джерело:  The Telegraph

Редакція видання The Telegraph дійшла висновку, що війна, яку російський диктатор Володимир Путін розпочав проти України, стала для нього справжньою катастрофою, однак незабаром все може стати ще гірше, адже Європа планує ввести свої миротворчі війська. Саме тому нелегітимний президент РФ підтримав ідею Дональда Трампа про припинення вогню та завершення війни.

Головні тези:

  • Путін шукає вихід із війни через поразки на фронті та тиск на економіку.
  • Пропозиція виступати посередником у переговорах між Іраном і США може бути ознакою стратегічного повороту в політиці диктатора.

Путін близький до поразки у війні проти України

Як зазначає редактор відділу оборони та міжнародних справ The Telegraph Кон Кофлін, Росія зробить все можливе, щоб приховати від світу гірку для себе правду — вона хоче завершення війни.

Не обманюйте себе, Путін слабкий і відчайдушно прагне миру, — наголосив експерт.

У вирішенні цієї проблеми диктатор найбільше розраховує на допомогу нового президента США Дональд Трампа.

За словами Кофліна, Кремль не може ігнорувати руйнівний вплив війни на економіку Росії.

Ні для кого не секрет, що відсоткова ставка вже сягнула 21%, а фонд добробуту стрімко виснажується, залишаючи Кремль без коштів на продовження війни.

Головним підтвердженням того, що Путін шукає вихід із війни, стала його неочікувана пропозиція виступити посередником у переговорах між Іраном і США щодо ядерної програми Тегерана.

Для Путіна можливість введення миротворчих сил Європи в Україну, включно з військами Великої Британії, стане справжньою катастрофою. Оскільки його головна мета — запобігти будь-якому подальшому вторгненню Заходу ближче до Росії.

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