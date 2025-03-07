Это катастрофа. Как Путин обыграл сам себя в войне против Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Это катастрофа. Как Путин обыграл сам себя в войне против Украины

Путин
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Источник:  The Telegraph

Редакция издания The Telegraph пришла к выводу, что война, начатая российским диктатором Владимиром Путиным против Украины, стала для него настоящей катастрофой, однако вскоре все может стать еще хуже, ведь Европа планирует ввести свои миротворческие войска. Именно поэтому нелегитимный президент РФ поддержал идею Дональда Трампа о прекращении огня и завершении войны.

Главные тезисы

  • Путин ищет выход из войны из-за поражений на фронте и давления на экономику.
  • Предложение выступать посредником в переговорах между Ираном и США может являться признаком стратегического поворота в политике диктатора.

Путин близок к поражению в войне против Украины

Как отмечает редактор отдела обороны и международных дел The Telegraph Кон Кофлин, Россия сделает все возможное, чтобы скрыть от мира горькую для себя правду — она хочет завершения войны.

Не обманывайтесь, Путин слаб и отчаянно стремится к миру, — подчеркнул эксперт.

В решении этой проблемы диктатор больше всего рассчитывает на помощь нового президента США Дональда Трампа.

По словам Кофлина, Кремль не может игнорировать разрушительное влияние войны на экономику России.

Ни для кого не секрет, что процентная ставка уже достигла 21%, а фонд благосостояния стремительно истощается, оставляя Кремль без средств для продолжения войны.

Главным подтверждением того, что Путин ищет выход из войны, стало его неожиданное предложение выступить посредником в переговорах между Ираном и США по ядерной программе Тегерана.

Для Путина возможность введения миротворческих сил Европы в Украину, включая войска Великобритании, станет настоящей катастрофой. Поскольку его главная цель — предотвратить любое дальнейшее вторжение Запада ближе к России.

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