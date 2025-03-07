Макрон предлагает Европе ядерный зонтик — почему паникует Россия

Президент "Центр глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар объяснил неожиданную реакцию российских властей на заявление французского лидера Эммануэля Макрона относительно намерений Парижа предоставить ядерный зонтик Европе. Как оказалось, одна из главных причин это то, что ядерные силы Франции не являются частью интегрированной командной структуры НАТО.

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Что важно понимать, в 1980 году французские ядерные силы приблизились к уровню, который Советский Союз считал угрозой “неприемлемого вреда” для СССР.

Как отмечает Михаил Гончар, на тот момент у Франции было около 540 боеголовок. Однако с тех пор ядерный арсенал был сокращен почти на 50%, а также была ликвидирована наземная компонента ядерных сил.

Очевидно, в Москве считали, что Макрон может говорить все что угодно, но вряд ли что-то будет делать, тем более бряцать ядерным оружием. Конечно, французский ядерный потенциал на порядок меньше российского, но его вполне достаточно для тотального уничтожения европейской части Мордора (России — ред.). Михаил Гончар "Центр глобалистики "Стратегия ХХІ"

Согласно данным экспертов, в настоящее время Париж располагает 290 единицами ядерного оружия, из которых около 280 развернуто.

Михаил Гончар обращает внимание на то, что воздушная компонента ядерных сил Франции насчитывает 50 истребителей-бомбардировщиков Rafale, из них 40 самолетов ВВС и 10 самолетов палубного базирования ВМС для доставки крылатых ракет ASMP.

40 термоядерных боеголовок для французских ВВС и 10 боеголовок для морской авиации ВМС. Мощность моноблочной боеголовки — 300 кТ. Морская компонента ядерных сил Франции — 4 АПЧ класса "Триумфант". Французский флот имеет два типа баллистических ракет подводной лодки (БРПЧ): M51.1 и M51.2 с радиусом действия более 9000 км. Каждый АПЧ может нести 16 БРПЧ M51, каждая ракета несет 5-6 боеголовок мощностью 100 кТ каждая. Поделиться

Фото: facebook.com/michael.gonchar.5

В отличие от Великобритании, ядерные силы которой тесно связаны с американскими, Франция, хотя и является членом НАТО, ее ядерные силы не являются частью интегрированной командной структуры Альянса.

Таким образом, Франция остается независимой в принятии решений и свободе действий в рамках международных обязанностей, в том числе и в случае любой угрозы и шантажа, которая может быть направлена против страны в случае кризиса.