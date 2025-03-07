Президент "Центр глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар объяснил неожиданную реакцию российских властей на заявление французского лидера Эммануэля Макрона относительно намерений Парижа предоставить ядерный зонтик Европе. Как оказалось, одна из главных причин это то, что ядерные силы Франции не являются частью интегрированной командной структуры НАТО.
Главные тезисы
- Анализ ядерного арсенала Франции подчеркивает его достаточную мощь для полного уничтожения европейской части России.
- Независимость Франции в развертывании и использовании ядерных сил является важным фактором на фоне последних событий.
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Что важно понимать, в 1980 году французские ядерные силы приблизились к уровню, который Советский Союз считал угрозой “неприемлемого вреда” для СССР.
Как отмечает Михаил Гончар, на тот момент у Франции было около 540 боеголовок. Однако с тех пор ядерный арсенал был сокращен почти на 50%, а также была ликвидирована наземная компонента ядерных сил.
Согласно данным экспертов, в настоящее время Париж располагает 290 единицами ядерного оружия, из которых около 280 развернуто.
Михаил Гончар обращает внимание на то, что воздушная компонента ядерных сил Франции насчитывает 50 истребителей-бомбардировщиков Rafale, из них 40 самолетов ВВС и 10 самолетов палубного базирования ВМС для доставки крылатых ракет ASMP.
В отличие от Великобритании, ядерные силы которой тесно связаны с американскими, Франция, хотя и является членом НАТО, ее ядерные силы не являются частью интегрированной командной структуры Альянса.
Таким образом, Франция остается независимой в принятии решений и свободе действий в рамках международных обязанностей, в том числе и в случае любой угрозы и шантажа, которая может быть направлена против страны в случае кризиса.
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