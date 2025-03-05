Россия угрожает не только Украине, но и всей Европе — Макрон
Категория
Политика
Дата публикации

Россия угрожает не только Украине, но и всей Европе — Макрон

Макрон
Читати українською
Источник:  Суспільне

Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта обратился к нации. Он говорил об Украине и заявил, что мир "вступает в новую эру".

Главные тезисы

  • Россия представляет угрозу всей Европе, как заявил президент Франции Макрон.
  • Необходимо объединение европейских стран в сфере обороны для противодействия российской агрессии.
  • Макрон подчеркнул важность поддержки Украины и отказ от капитуляции перед диктатом России.

Россия угрожает всей Европе — Макрон

Макрон подверг критике то, что Россия остается безнаказанной после своих преступлений. Угрозы от нее, которые, казалось, исчезли после падения Берлинской стены, вернулись и висят над всей восточной Европой.

Если страна может вторгнуться к своему соседу в Европе и остаться безнаказанной, никто ни в чем не может быть уверен. Российская угроза реальна не только для Украины, она затрагивает европейские страны.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

По словам французского президента, Россия всеми способами стремится перевооружиться и увеличивает расходы на оборону. Поэтому Макрон отметил важность увеличения вкладов в оборонный сектор Европы, как это сделала уже Дания, Польша, страны Балтии.

Президент Путин нарушает наши границы, чтобы убивать оппонентов, манипулировать выборами.

Глава Франции также напомнил, что кремлевский диктатор нарушил и предыдущие обещания и гарантии. Поэтому Макрон заявил, что отказывается от "слишком хрупкого" перемирия в Украине.

Путь к миру не может проходить из-за отказа от поддержки Украины. Мир не может быть достигнут любой ценой и под диктатом России и не может означать капитуляцию Украины.

Он в очередной раз отметил возможность отправки европейских войск в Украину:

Это не значит, что они будут участвовать в борьбе на фронте. Но если будет подписано мирное соглашение, то они будут гарантами его соблюдения.

На следующей неделе, по словам Макрона, Франция соберет начальников штабов всех стран, готовых "гарантировать будущий мир в Украине".

В частности, он сообщил, что принято решение увеличить финансирование для производства танков и вертолетов на территории Европы.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон назвал следующие страны-жертвы Путина
Макрон
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Война России против Украины. Макрон анонсировал возможность перемирия по франко-британскому плану
Макрон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон, Зеленский и Стармер собираются на переговоры в США — какая цель
Макрон, Зеленский и Стармер

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?