Россия угрожает не только Украине, но и всей Европе — Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта обратился к нации. Он говорил об Украине и заявил, что мир "вступает в новую эру".

Россия угрожает всей Европе — Макрон

Макрон подверг критике то, что Россия остается безнаказанной после своих преступлений. Угрозы от нее, которые, казалось, исчезли после падения Берлинской стены, вернулись и висят над всей восточной Европой.

Если страна может вторгнуться к своему соседу в Европе и остаться безнаказанной, никто ни в чем не может быть уверен. Российская угроза реальна не только для Украины, она затрагивает европейские страны. Эммануэль Макрон Президент Франции

По словам французского президента, Россия всеми способами стремится перевооружиться и увеличивает расходы на оборону. Поэтому Макрон отметил важность увеличения вкладов в оборонный сектор Европы, как это сделала уже Дания, Польша, страны Балтии.

Президент Путин нарушает наши границы, чтобы убивать оппонентов, манипулировать выборами.

Глава Франции также напомнил, что кремлевский диктатор нарушил и предыдущие обещания и гарантии. Поэтому Макрон заявил, что отказывается от "слишком хрупкого" перемирия в Украине.

Путь к миру не может проходить из-за отказа от поддержки Украины. Мир не может быть достигнут любой ценой и под диктатом России и не может означать капитуляцию Украины. Поделиться

Он в очередной раз отметил возможность отправки европейских войск в Украину:

Это не значит, что они будут участвовать в борьбе на фронте. Но если будет подписано мирное соглашение, то они будут гарантами его соблюдения.

На следующей неделе, по словам Макрона, Франция соберет начальников штабов всех стран, готовых "гарантировать будущий мир в Украине".