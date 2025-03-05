Россия угрожает не только Украине, но и всей Европе — Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта обратился к нации. Он говорил об Украине и заявил, что мир "вступает в новую эру".
Главные тезисы
- Россия представляет угрозу всей Европе, как заявил президент Франции Макрон.
- Необходимо объединение европейских стран в сфере обороны для противодействия российской агрессии.
- Макрон подчеркнул важность поддержки Украины и отказ от капитуляции перед диктатом России.
Россия угрожает всей Европе — Макрон
Макрон подверг критике то, что Россия остается безнаказанной после своих преступлений. Угрозы от нее, которые, казалось, исчезли после падения Берлинской стены, вернулись и висят над всей восточной Европой.
По словам французского президента, Россия всеми способами стремится перевооружиться и увеличивает расходы на оборону. Поэтому Макрон отметил важность увеличения вкладов в оборонный сектор Европы, как это сделала уже Дания, Польша, страны Балтии.
Президент Путин нарушает наши границы, чтобы убивать оппонентов, манипулировать выборами.
Глава Франции также напомнил, что кремлевский диктатор нарушил и предыдущие обещания и гарантии. Поэтому Макрон заявил, что отказывается от "слишком хрупкого" перемирия в Украине.
Он в очередной раз отметил возможность отправки европейских войск в Украину:
Это не значит, что они будут участвовать в борьбе на фронте. Но если будет подписано мирное соглашение, то они будут гарантами его соблюдения.
На следующей неделе, по словам Макрона, Франция соберет начальников штабов всех стран, готовых "гарантировать будущий мир в Украине".
В частности, он сообщил, что принято решение увеличить финансирование для производства танков и вертолетов на территории Европы.
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