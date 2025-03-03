Война России против Украины. Макрон анонсировал возможность перемирия по франко-британскому плану
Категория
Мир
Дата публикации

Война России против Украины. Макрон анонсировал возможность перемирия по франко-британскому плану

Макрон
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Источник:  Le Figaro

Перемирие в воздухе, на морях и в энергетической инфраструктуре, которое продлится месяц, и соблюдение которого можно измерить, а затем развертывание европейских войск. Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о основных направлениях совместного франко-британского плана действий для Украины.

Главные тезисы

  • Макрон анонсировал возможность перемирия для войны России против Украины на месяц.
  • План предусматривает соблюдение перемирия в воздухе, на морях и в энергетической инфраструктуре.
  • После перемирия планируется развертывание европейских войск на украинской территории.

Макрон раскрыл детали франко-британского мирного плана для Украины

Речь идет о "перемирии в воздухе, на морях и энергетической инфраструктуре", которое длилось бы месяц.

Мы знаем, как это измерить. Следует понимать, что фронт сегодня — это эквивалент линии Париж-Будапешт (речь об расстоянии между двумя городами — ред.). При прекращении огня было бы очень трудно проверить, что оно соблюдается по линии фронта.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

Согласно ему, солдат можно будет развернуть на местах только на втором этапе.

В ближайшие недели европейских войск на украинской земле не будет. Вопрос заключается в том, как мы используем это время, чтобы попытаться получить доступное перемирие с переговорами, которые займут несколько недель, а затем, после подписания мира, развертывания.

Эммануэль Макрон также не верит в перемирие, подписанное между американцами и россиянами, потому что убежден, что Путин будет стремиться унизить Украину, в частности, путем ее демилитаризации.

Мы хотим мира. Мы не хотим его любой ценой, без гарантий, — повторил французский президент, уверенный в "деэскалации" отношений Трампа с Зеленским.

Он сообщил, что разговаривал с американским президентом трижды за последние три дня.

В ближайшие несколько дней нам нужно перезапустить разговор.

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