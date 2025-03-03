Война России против Украины. Макрон анонсировал возможность перемирия по франко-британскому плану

Перемирие в воздухе, на морях и в энергетической инфраструктуре, которое продлится месяц, и соблюдение которого можно измерить, а затем развертывание европейских войск. Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о основных направлениях совместного франко-британского плана действий для Украины.
Главные тезисы
- Макрон анонсировал возможность перемирия для войны России против Украины на месяц.
- План предусматривает соблюдение перемирия в воздухе, на морях и в энергетической инфраструктуре.
- После перемирия планируется развертывание европейских войск на украинской территории.
Макрон раскрыл детали франко-британского мирного плана для Украины
Речь идет о "перемирии в воздухе, на морях и энергетической инфраструктуре", которое длилось бы месяц.
Согласно ему, солдат можно будет развернуть на местах только на втором этапе.
В ближайшие недели европейских войск на украинской земле не будет. Вопрос заключается в том, как мы используем это время, чтобы попытаться получить доступное перемирие с переговорами, которые займут несколько недель, а затем, после подписания мира, развертывания.
Эммануэль Макрон также не верит в перемирие, подписанное между американцами и россиянами, потому что убежден, что Путин будет стремиться унизить Украину, в частности, путем ее демилитаризации.
Он сообщил, что разговаривал с американским президентом трижды за последние три дня.
В ближайшие несколько дней нам нужно перезапустить разговор.
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