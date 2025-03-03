Война России против Украины. Макрон анонсировал возможность перемирия по франко-британскому плану

Перемирие в воздухе, на морях и в энергетической инфраструктуре, которое продлится месяц, и соблюдение которого можно измерить, а затем развертывание европейских войск. Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о основных направлениях совместного франко-британского плана действий для Украины.

Макрон раскрыл детали франко-британского мирного плана для Украины

Речь идет о "перемирии в воздухе, на морях и энергетической инфраструктуре", которое длилось бы месяц.

Мы знаем, как это измерить. Следует понимать, что фронт сегодня — это эквивалент линии Париж-Будапешт (речь об расстоянии между двумя городами — ред.). При прекращении огня было бы очень трудно проверить, что оно соблюдается по линии фронта. Эммануэль Макрон Президент Франции

Согласно ему, солдат можно будет развернуть на местах только на втором этапе.

В ближайшие недели европейских войск на украинской земле не будет. Вопрос заключается в том, как мы используем это время, чтобы попытаться получить доступное перемирие с переговорами, которые займут несколько недель, а затем, после подписания мира, развертывания.

Эммануэль Макрон также не верит в перемирие, подписанное между американцами и россиянами, потому что убежден, что Путин будет стремиться унизить Украину, в частности, путем ее демилитаризации.

Мы хотим мира. Мы не хотим его любой ценой, без гарантий, — повторил французский президент, уверенный в "деэскалации" отношений Трампа с Зеленским. Поделиться

Он сообщил, что разговаривал с американским президентом трижды за последние три дня.