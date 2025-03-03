Війна Росії проти України. Макрон анонсував можливість перемир'я за франко-британським планом

Перемир’я в повітрі, на морях та в енергетичній інфраструктурі, яке триватиме місяць, та дотримання якого можна виміряти, а слідом за цим — розгортання європейських військ. Президент Франції Еммануель Макрон розповів основні напрямки спільного франко-британського плану дій для України.

Макрон розкрив деталі франко-британського мирного плану для України

Йдеться про "перемир'я в повітрі, на морях та енергетичній інфраструктурі ", яке тривало б місяць.

Ми знаємо, як це виміряти. Потрібно розуміти, що фронт сьогодні — це еквівалент лінії Париж-Будапешт (мова про відстань між двома містами — ред.). У разі припинення вогню було б дуже важко перевірити, що воно дотримується по лінії фронту. Еммануель Макрон Президент Франції

Згідно з нею, солдатів можна буде розгорнути на місцях лише на другому етапі.

У найближчі тижні європейських військ на українській землі не буде. Питання полягає в тому, як ми використаємо цей час, щоб спробувати отримати доступне перемир'я, з переговорами, які займуть кілька тижнів, а потім, після підписання миру, розгортання.

Еммануель Макрон також не вірить у перемир'я, підписане між американцями та росіянами, бо переконаний, що Путін прагнутиме принизити Україну, зокрема шляхом її демілітаризації.

Ми хочемо миру. Ми не хочемо його за будь-яку ціну, без гарантій, — повторив французький президент, який впевнений у "деескалації" відносин Трампа з Зеленським. Поширити

Він повідомив, що розмовляв з американським президентом тричі за останні три дні.