Війна Росії проти України. Макрон анонсував можливість перемир'я за франко-британським планом
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Світ
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Війна Росії проти України. Макрон анонсував можливість перемир'я за франко-британським планом

Макрон
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Джерело:  Le Figaro

Перемир’я в повітрі, на морях та в енергетичній інфраструктурі, яке триватиме місяць, та дотримання якого можна виміряти, а слідом за цим — розгортання європейських військ. Президент Франції Еммануель Макрон розповів основні напрямки спільного франко-британського плану дій для України.

Головні тези:

  • Президент Франції Макрон анонсував можливе перемир'я в Україні на місяць за франко-британським планом.
  • Передбачається дотримання перемир'я в повітрі, на морях та в енергетичній інфраструктурі з можливістю виміряти його результати.
  • Після перемир'я планується розгортання європейських військ на українській території за спеціальною стратегією.

Макрон розкрив деталі франко-британського мирного плану для України

Йдеться про "перемир'я в повітрі, на морях та енергетичній інфраструктурі ", яке тривало б місяць.

Ми знаємо, як це виміряти. Потрібно розуміти, що фронт сьогодні — це еквівалент лінії Париж-Будапешт (мова про відстань між двома містами — ред.). У разі припинення вогню було б дуже важко перевірити, що воно дотримується по лінії фронту.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

Згідно з нею, солдатів можна буде розгорнути на місцях лише на другому етапі.

У найближчі тижні європейських військ на українській землі не буде. Питання полягає в тому, як ми використаємо цей час, щоб спробувати отримати доступне перемир'я, з переговорами, які займуть кілька тижнів, а потім, після підписання миру, розгортання.

Еммануель Макрон також не вірить у перемир'я, підписане між американцями та росіянами, бо переконаний, що Путін прагнутиме принизити Україну, зокрема шляхом її демілітаризації.

Ми хочемо миру. Ми не хочемо його за будь-яку ціну, без гарантій, — повторив французький президент, який впевнений у "деескалації" відносин Трампа з Зеленським.

Він повідомив, що розмовляв з американським президентом тричі за останні три дні.

У найближчі кілька днів нам потрібно перезапустити розмову.

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