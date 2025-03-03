Війна Росії проти України. Макрон анонсував можливість перемир'я за франко-британським планом

Перемир’я в повітрі, на морях та в енергетичній інфраструктурі, яке триватиме місяць, та дотримання якого можна виміряти, а слідом за цим — розгортання європейських військ. Президент Франції Еммануель Макрон розповів основні напрямки спільного франко-британського плану дій для України.
Головні тези:
- Президент Франції Макрон анонсував можливе перемир'я в Україні на місяць за франко-британським планом.
- Передбачається дотримання перемир'я в повітрі, на морях та в енергетичній інфраструктурі з можливістю виміряти його результати.
- Після перемир'я планується розгортання європейських військ на українській території за спеціальною стратегією.
Макрон розкрив деталі франко-британського мирного плану для України
Йдеться про "перемир'я в повітрі, на морях та енергетичній інфраструктурі ", яке тривало б місяць.
Згідно з нею, солдатів можна буде розгорнути на місцях лише на другому етапі.
У найближчі тижні європейських військ на українській землі не буде. Питання полягає в тому, як ми використаємо цей час, щоб спробувати отримати доступне перемир'я, з переговорами, які займуть кілька тижнів, а потім, після підписання миру, розгортання.
Еммануель Макрон також не вірить у перемир'я, підписане між американцями та росіянами, бо переконаний, що Путін прагнутиме принизити Україну, зокрема шляхом її демілітаризації.
Він повідомив, що розмовляв з американським президентом тричі за останні три дні.
У найближчі кілька днів нам потрібно перезапустити розмову.
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