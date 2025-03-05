Макрон, Зеленский и Стармер собираются на переговоры в США — какая цель

Президент Франции Эммануэль Макрон, украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Британии Кир Стармер планируют свой совместный визит в Штаты. Там они намерены встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом и его командой.

Чего хотят добиться Макрон, Зеленский и Стармер

С официальным заявлением по этому поводу выступила представитель правительства Франции Софи Прима после заседания Совета министров.

Она отказалась раскрывать дату официального визита в США, однако дала понять, что он должен состояться "в ближайшей перспективе".

Кроме того, Прима добавила, что Эммануэль Макрон действительно планирует выступить перед французами перед саммитом в Брюсселе в четверг, посвященным европейской обороне.

По ее словам, официальный Париж активно работает над возобновлением связи между Соединенными Штатами и Украиной с целью достижения "длительного и крепкого мира".

Согласно данным журналистов Макрон, Зеленский и Стармер хочу представить Дональду Трампу свой план прекращения огня в войне России против Украины.

Кстати, 4 марта Владимир Зеленский написал в Х (Twitter), что Украина готова подписать соглашение с США и вести переговоры о мире.

По словам украинского лидера, ему "досадно" из-за конфликта в Белом доме.