Почему Трамп исполняет прихоти Путина — в Сенате назвали главную причину

Президент США Дональд Трамп заиграет с диктатором Владимиром Путиным, поскольку на самом деле не верит в исключительность американской нации и воспринимает политику как бизнес. Такое мнение озвучила сенатор от Демократической партии Элисса Слоткин.
Главные тезисы
- Действия Трампа могут оказать негативное влияние на экономику США и привести к ее коллапсу.
- Слоткин возмущена тем, что президент США портит отношения с ближайшими союзниками Штатов и идет на уступки врагам.
Трамп шокировал США и весь мир
Cенатора Слоткин возмущает тот факт, что действующий глава Белого дома постоянно повторяет фразу о мире благодаря силе, которую он украл у эк-спрезидента США Рейгана.
По его словам, сам Рейган был в шоке от того, что сейчас говорит и делает Дональд Трамп.
Более того, по ее убеждению, если бы в 1980-х годах у власти был Трамп, а не Рейган, то он бы точно "проиграл холодную войну".
На этом фоне сенатор озвучила прогноз, что решения нового главы Белого дома могут стать причиной экономической гибели США.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-