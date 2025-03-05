Почему Трамп исполняет прихоти Путина — в Сенате назвали главную причину
Категория
Политика
Дата публикации

Почему Трамп исполняет прихоти Путина — в Сенате назвали главную причину

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  The Washington Post

Президент США Дональд Трамп заиграет с диктатором Владимиром Путиным, поскольку на самом деле не верит в исключительность американской нации и воспринимает политику как бизнес. Такое мнение озвучила сенатор от Демократической партии Элисса Слоткин.

Главные тезисы

  • Действия Трампа могут оказать негативное влияние на экономику США и привести к ее коллапсу.
  • Слоткин возмущена тем, что президент США портит отношения с ближайшими союзниками Штатов и идет на уступки врагам.

Трамп шокировал США и весь мир

Cенатора Слоткин возмущает тот факт, что действующий глава Белого дома постоянно повторяет фразу о мире благодаря силе, которую он украл у эк-спрезидента США Рейгана.

По его словам, сам Рейган был в шоке от того, что сейчас говорит и делает Дональд Трамп.

Но позвольте мне сказать, что после того зрелища, которое произошло в Овальном кабинете (спор между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским — ред.) на прошлой неделе, Рейган, по-видимому, переворачивается в могиле, — подчеркнула Элисса Слоткин.

Более того, по ее убеждению, если бы в 1980-х годах у власти был Трамп, а не Рейган, то он бы точно "проиграл холодную войну".

На этом фоне сенатор озвучила прогноз, что решения нового главы Белого дома могут стать причиной экономической гибели США.

(Трамп — ред.) верит в то, что можно заигрывать с диктаторами вроде Владимира Путина и давать по зубам нашим друзьям вроде канадцев. Он видит американское лидерство лишь как серию сделок с недвижимостью... Действия Трампа свидетельствуют о том, что в глубине души он не верит, что мы являемся исключительной нацией, — подчеркнула сенатор.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Жестокая правда. Кто на самом деле помирил Зеленского и Трампа
Стармер
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Конгрессе США уже готовят импичмент Трампа — видео
Трамп
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Возрождение Северного потока-2. Германия бросает вызов США и РФ
Германия попытается предотвратить ввод в эксплуатацию Северных потоков

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?