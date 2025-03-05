Почему Трамп исполняет прихоти Путина — в Сенате назвали главную причину

Президент США Дональд Трамп заиграет с диктатором Владимиром Путиным, поскольку на самом деле не верит в исключительность американской нации и воспринимает политику как бизнес. Такое мнение озвучила сенатор от Демократической партии Элисса Слоткин.

Трамп шокировал США и весь мир

Cенатора Слоткин возмущает тот факт, что действующий глава Белого дома постоянно повторяет фразу о мире благодаря силе, которую он украл у эк-спрезидента США Рейгана.

По его словам, сам Рейган был в шоке от того, что сейчас говорит и делает Дональд Трамп.

Но позвольте мне сказать, что после того зрелища, которое произошло в Овальном кабинете (спор между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским — ред.) на прошлой неделе, Рейган, по-видимому, переворачивается в могиле, — подчеркнула Элисса Слоткин. Поделиться

Более того, по ее убеждению, если бы в 1980-х годах у власти был Трамп, а не Рейган, то он бы точно "проиграл холодную войну".

На этом фоне сенатор озвучила прогноз, что решения нового главы Белого дома могут стать причиной экономической гибели США.