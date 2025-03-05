Чому Трамп виконує забаганки Путіна — у Сенаті назвали головну причину

Президент США Дональд Трамп заграє з диктатором Володимиром Путіна, оскільки насправді не вірить у винятковість американської нації та сприймає політику як бізнес. Таку думку озвучила сенаторка від Демократичної партії Елісса Слоткін.

Трамп шокував США та весь світ

Cенаторку Слоткін обурює той факт, що чинний очільник Білого дому постійно повторює фразу про мир завдяки силі, яку він вкрав у експрезидента США Рейгана.

За його словами, сам Рейган був шокований тим, що зараз говорить та робить Дональд Трамп.

Але дозвольте мені сказати, що після того видовища, яке відбулося в Овальному кабінеті (суперечка між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським — ред.) минулого тижня, Рейган, мабуть, перевертається в могилі, — наголосила Елісса Слоткін. Поширити

Ба більше, на її переконання, якби у 1980-х роках при владі був Трамп, а не Рейган, то він би точно "програв холодну війну".

На цьому тлі сенаторка озвучила прогноз, що рішення нового очільника Білого дому можуть стати причиною економічної загибелі США.