Чому Трамп виконує забаганки Путіна — у Сенаті назвали головну причину
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Чому Трамп виконує забаганки Путіна — у Сенаті назвали головну причину

Трамп
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Джерело:  The Washington Post

Президент США Дональд Трамп заграє з диктатором Володимиром Путіна, оскільки насправді не вірить у винятковість американської нації та сприймає політику як бізнес. Таку думку озвучила сенаторка від Демократичної партії Елісса Слоткін.

Головні тези:

  • Дії Трампа можуть мати негативний вплив на економіку США та призвести до її колапсу.
  • Слоткін обурена, що президент США псує відносини з найближчими союзниками Штатів та йде на поступки ворогам.

Трамп шокував США та весь світ

Cенаторку Слоткін обурює той факт, що чинний очільник Білого дому постійно повторює фразу про мир завдяки силі, яку він вкрав у експрезидента США Рейгана.

За його словами, сам Рейган був шокований тим, що зараз говорить та робить Дональд Трамп.

Але дозвольте мені сказати, що після того видовища, яке відбулося в Овальному кабінеті (суперечка між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським — ред.) минулого тижня, Рейган, мабуть, перевертається в могилі, — наголосила Елісса Слоткін.

Ба більше, на її переконання, якби у 1980-х роках при владі був Трамп, а не Рейган, то він би точно "програв холодну війну".

На цьому тлі сенаторка озвучила прогноз, що рішення нового очільника Білого дому можуть стати причиною економічної загибелі США.

"(Трамп — ред.) вірить у те, що можна загравати з диктаторами на кшталт Володимира Путіна і давати по зубах нашим друзям на кшталт канадців. Він бачить американське лідерство лише як серію операцій з нерухомістю... Дії Трампа свідчать про те, що в глибині душі він не вірить, що ми є винятковою нацією.

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