Відродження Північного потоку-2. Німеччина кидає виклик США та РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Відродження Північного потоку-2. Німеччина кидає виклик США та РФ

Північний потік
Джерело:  Bild

Нещодавно ЗМІ дізналися, що команди президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна таємно домовляються про “воскресіння” російського газогону Nord Stream 2. Єдиною країною, яка наразі готова протистояти цьому альянсу, виявилася Німеччина.

Головні тези:

  • Уряд ФРН готує оперативну реакцію на секретні домовленості між США та РФ.
  • Екс-посол США в Берліні відкидає звинувачення та називає ці дані “фейковими новинами”.

Німеччина спробує запобігти введенню в експлуатацію Північних потоків

Як вдалося дізнатися журналістам, уряд ФРН наразі активно вивчає та аналізує важелі впливу, які має у своєму розпорядженні.

Офіційний Берлін усвідомлює, що таємний план США та РФ щодо відродження Nord Stream дійсно реалістичний, тому Німеччина повинна реагувати чітко та оперативно, щоб не допустити такого розвитку подій.

Нещодавно видання Bild та Financial Times попередили, що між представниками Росії та США вже кілька тижнів тривають таємні переговори про нібито потенційну купівлю американськими інвесторами пошкодженого газопроводу через Балтійське море.

Також вдалося дізнатися, що експосол Штатів в Берліні Річард Гренелл брав участь у таких таємних переговорах.

Коментуючи цю інформацію журналістам, дипломат іронічно заявив: "Давайте, публікуйте, що я причетний до цієї дикої історії".

Ба більше, Гренелл обізвав репортера "недоумкуватим" (crackpot). Він також називає ці дані "фейковою новиною".

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
США ухвалили повторні санкції за «Північний потік-2» — хто у списках
Мінфін США
Держдеп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Обіцяє перезапустити "Північний потік". Ультраправі делегують Вайдель на вибори канцлера ФРН
Вайдель
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Лавров цинічно звинуватив Україну в атаках на газопровід "Турецький потік"
Лавров

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?