Нещодавно ЗМІ дізналися, що команди президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна таємно домовляються про “воскресіння” російського газогону Nord Stream 2. Єдиною країною, яка наразі готова протистояти цьому альянсу, виявилася Німеччина.

Німеччина спробує запобігти введенню в експлуатацію Північних потоків

Як вдалося дізнатися журналістам, уряд ФРН наразі активно вивчає та аналізує важелі впливу, які має у своєму розпорядженні.

Офіційний Берлін усвідомлює, що таємний план США та РФ щодо відродження Nord Stream дійсно реалістичний, тому Німеччина повинна реагувати чітко та оперативно, щоб не допустити такого розвитку подій.

Нещодавно видання Bild та Financial Times попередили, що між представниками Росії та США вже кілька тижнів тривають таємні переговори про нібито потенційну купівлю американськими інвесторами пошкодженого газопроводу через Балтійське море.

Також вдалося дізнатися, що експосол Штатів в Берліні Річард Гренелл брав участь у таких таємних переговорах.

Коментуючи цю інформацію журналістам, дипломат іронічно заявив: "Давайте, публікуйте, що я причетний до цієї дикої історії".

Ба більше, Гренелл обізвав репортера "недоумкуватим" (crackpot). Він також називає ці дані "фейковою новиною".