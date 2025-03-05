Возрождение Северного потока-2. Германия бросает вызов США и РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Возрождение Северного потока-2. Германия бросает вызов США и РФ

Германия попытается предотвратить ввод в эксплуатацию Северных потоков
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Источник:  Bild

Недавно СМИ узнали, что команды президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина тайно договариваются о "воскресении" российского газопровода Nord Stream 2. Единственной страной, готовой сейчас противостоять этому альянсу оказалась Германия.

Главные тезисы

  • Правительство ФРГ готовит оперативную реакцию на секретные договоренности между США и Россией.
  • Экс-посол США в Берлине отбрасивает обвинения и называет эти данные "фейковыми новостями".

Германия попытается предотвратить ввод в эксплуатацию Северных потоков

Как удалось узнать журналистам, правительство ФРГ активно изучает и анализирует рычаги влияния, которыми сейчас располагает.

Официальный Берлин осознает, что тайный план США и РФ по возрождению Nord Stream действительно реалистичен, поэтому Германия должна четко и оперативно реагировать, чтобы не допустить такого развития событий.

Недавно издания Bild и Financial Times предупредили, что между представителями России и США уже несколько недель продолжаются тайные переговоры о потенциальной покупке американскими инвесторами поврежденного газопровода через Балтийское море.

Также удалось узнать, что экс-посол Штатов в Берлине Ричард Гренелл принимал участие в тайных переговорах.

Комментируя эту информацию журналистам, дипломат иронически заявил: "Давайте, публикуйте, что я причастен к этой дикой истории".

Более того, Гренелл обозвал репортера "безумным" (crackpot). Он также называет эти данные "фейковой новостью".

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