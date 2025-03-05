Макрон, Зеленський і Стармер збираються на переговори у США — яка мета

Наразі президент Франції Еммануель Макрон, український лідер Володимир Зеленський та прем'єр Британії Кір Стармер планують свій спільний візит до Штатів. Там вони мають намір зустрітися з очільником Білого дому Дональдом Трампом та його командою.

Чого хочуть добитися Макрон, Зеленський і Стармер

З офіційною заявою з цього приводу виступила речниця уряду Франції Софі Пріма після засідання Ради міністрів.

Вона відмовилися розкривати дату офіційно візиту до США, однак дала зрозуміти, що він повинен відбутися "в найближчій перспективі".

Окрім того, Пріма додала, що Еммануель Макрон дійсно планує виступити перед французами перед самітом у Брюсселі в четвер, присвяченим європейській обороні.

За її словами, офіційний Париж активно працює над відновленням зв'язку між Сполученими Штатами і Україною з метою досягнення "тривалого і міцного миру".

Згідно з даними журналістів Макрон, Зеленський і Стармер хочу представити Дональду Трампу свій план припинення вогню у війні Росії проти України.

До слова, 4 березня Володимир Зеленський написав у Х (Twitter), що Україна готова підписати угоду із США і вести переговори про мир.

За словами українського лідера, йому "прикро" через суперечку в Білому домі, що спалахнула 28 лютого.