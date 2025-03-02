Макрон назвал следующие страны-жертвы Путина

По мнению французского лидера Эммануэля Макрона, российский диктатор Владимир Путин обязательно пойдет на Молдову и, возможно, даже на Румынию, если его не удастся остановить в Украине.

Макрон предупредил, чего дальше ожидать от Путина

Как считает глава республики, если бы команда Дональда Трампа согласилась подписать перемирие без каких-либо гарантий безопасности для Украины, это имело бы ужасные последствия.

Президент Франции подчеркнул, что в этом случае Штаты потеряли бы способность к геостратегическому сдерживанию России и Китая.

По словам Макрона, амбиции Дональда Трампа противоположны этому.

Он также добавил, что Вашингтон должен как можно скорее возобновить диалог с Украиной.

Очевидная судьба американцев — быть на стороне украинцев, в этом я не сомневаюсь. То, что Соединенные Штаты сделали за последние три года, полностью отвечает их дипломатическим и военным традициям. Я хочу ясно дать понять американцам, что разграничение с Украиной не в их интересах. Эммануэль Макрон Президент Франции

По словам французского лидера, "все согласны заключить мир", однако "не может быть справедливого и крепкого мира, если Украина будет брошена на произвол судьбы".