По мнению французского лидера Эммануэля Макрона, российский диктатор Владимир Путин обязательно пойдет на Молдову и, возможно, даже на Румынию, если его не удастся остановить в Украине.
Главные тезисы
- Макрон призывает Дональда Трампа поддержать Украину и утверждает, что это позволит сдерживать Россию и Китай.
- Макрон убеждает, что мир возможен только при поддержке Украины и предотвращении ее поражения.
Макрон предупредил, чего дальше ожидать от Путина
Как считает глава республики, если бы команда Дональда Трампа согласилась подписать перемирие без каких-либо гарантий безопасности для Украины, это имело бы ужасные последствия.
Президент Франции подчеркнул, что в этом случае Штаты потеряли бы способность к геостратегическому сдерживанию России и Китая.
По словам Макрона, амбиции Дональда Трампа противоположны этому.
Он также добавил, что Вашингтон должен как можно скорее возобновить диалог с Украиной.
По словам французского лидера, "все согласны заключить мир", однако "не может быть справедливого и крепкого мира, если Украина будет брошена на произвол судьбы".
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