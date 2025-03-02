Украина, Британия и Франция подготовят план "прекращения огня"
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Украина, Британия и Франция подготовят план "прекращения огня"

Стармер и Зеленский
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Источник:  BBC

Британский лидер Кир Стармер официально подтвердил, что он договорился с президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном подготовить план "прекращения боевых действий"

Главные тезисы

  • Глава правительства Великобритании отреагировал на скандал в Белом доме.
  • Главной целью сотрудничества является завершение войны и установление справедливого мира в Украине.

Киев, Лондон и Париж договорились о конкретном решении

Глава правительства Великобритании отреагировал на спор в Овальном кабинете между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

По его словам, "такое очевидно никто не хочет видеть".

Стармер отметил, что 1 марта провел встречу с украинским лидером, а также говорил с Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как отметил премьер Британии, его ключевой целью было налаживание мостов и возвращение всех сторон к решению главной проблемы.

Мы договорились, что Британия вместе с Францией и, возможно, одной или двумя другими странами будет работать с Украиной над планом прекращения боевых действий, а затем обсудим этот план с Соединенными Штатами.

Кир Стармер

Кир Стармер

Премьер-министр Великобритании

Британский лидер напомнил, что союзники Украины не имеют права отвлекаться от главной цели — завершения войны и установления справедливого мира.

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