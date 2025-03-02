Украина, Британия и Франция подготовят план "прекращения огня"

Британский лидер Кир Стармер официально подтвердил, что он договорился с президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном подготовить план "прекращения боевых действий"
Главные тезисы
- Глава правительства Великобритании отреагировал на скандал в Белом доме.
- Главной целью сотрудничества является завершение войны и установление справедливого мира в Украине.
Киев, Лондон и Париж договорились о конкретном решении
Глава правительства Великобритании отреагировал на спор в Овальном кабинете между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.
По его словам, "такое очевидно никто не хочет видеть".
Стармер отметил, что 1 марта провел встречу с украинским лидером, а также говорил с Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Как отметил премьер Британии, его ключевой целью было налаживание мостов и возвращение всех сторон к решению главной проблемы.
Британский лидер напомнил, что союзники Украины не имеют права отвлекаться от главной цели — завершения войны и установления справедливого мира.
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