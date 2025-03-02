Україна, Британія та Франція підготують план "припинення вогню"

Британський лідер Кір Стармер офіційно підтвердив, що він домовився з президентами України та Франції Володимиром Зеленським та Еммануелем Макроном підготувати план "припинення бойових дій"ю
Головні тези:
- Очільник уряду Великої Британії відреагував на скандал у Білому домі.
- Головною метою співпраці є завершення війни та встановлення справедливого миру в Україні.
Київ, Лондон та Париж домовилися про конкретне рішення
Очільник уряду Великої Британії відреагував на суперечку в Овальному кабінеті між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом.
За його словами, "таке вочевидь ніхто не хоче бачити".
Стармер наголосив, що 1 березня провів зустріч з українським лідером, а також говорив з Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном.
Як зазначив прем'єр Британії, його ключовою ціллю було налагодження мостів та повернення усіх сторін до вирішення головної проблеми.
Британський лідер нагадав, що союзники України не мають права відволікатися від головної мети — завершення війни та встановлення справедливого миру.
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