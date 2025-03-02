Україна, Британія та Франція підготують план "припинення вогню"
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Україна, Британія та Франція підготують план "припинення вогню"

Стармер Зеленський
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Джерело:  BBC

Британський лідер Кір Стармер офіційно підтвердив, що він домовився з президентами України та Франції Володимиром Зеленським та Еммануелем Макроном підготувати план "припинення бойових дій"ю

Головні тези:

  • Очільник уряду Великої Британії відреагував на скандал у Білому домі.
  • Головною метою співпраці є завершення війни та встановлення справедливого миру в Україні.

Київ, Лондон та Париж домовилися про конкретне рішення

Очільник уряду Великої Британії відреагував на суперечку в Овальному кабінеті між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом.

За його словами, "таке вочевидь ніхто не хоче бачити".

Стармер наголосив, що 1 березня провів зустріч з українським лідером, а також говорив з Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном.

Як зазначив прем'єр Британії, його ключовою ціллю було налагодження мостів та повернення усіх сторін до вирішення головної проблеми.

Ми домовилися, що Британія разом з Францією і, можливо, однією чи двома іншими країнами працюватиме з Україною над планом припинення бойових дій, а потім ми обговоримо цей план зі Сполученими Штатами.

Кір Стармер

Кір Стармер

Премʼєр-міністр Великої Британії

Британський лідер нагадав, що союзники України не мають права відволікатися від головної мети — завершення війни та встановлення справедливого миру.

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