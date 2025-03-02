Макрон назвав наступні країни-жертви Путіна

На переконання французького лідера Еммануеля Макрона, російський диктатор Володимир Путін обов'язково піде на Молдову і, можливо, навіть на Румунію, якщо його не вдасться зупинити в Україні.
Головні тези:
- Макрон закликає Дональда Трампа підтримати Україну та стверджує, що це дозволить стримувати Росію та Китай.
- Макрон переконує, що мир можливий лише за умови підтримки України та запобігання її поразки.
Макрон попередив, чого далі очікувати від Путіна
Як вважає глава республіки, якби команда Дональда Трампа згодилася підписати перемир'я без будь-яких гарантій безпеки для України, то це мало б жахливі наслідки.
Президент Франції наголосив, що у цьому разі Штати втратили б здатність до геостратегічного стримування Росії та Китаю.
За словами Макрона, амбіції Дональда Трампа протилежні цьому.
Він також додав, що Вашингтон повинен якомога швидше відновити діалог з Україною.
За словами французького лідера, "всі згодні укласти мир", однак "не може бути справедливого і міцного миру, якщо Україна буде кинута напризволяще".
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