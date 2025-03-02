Макрон назвав наступні країни-жертви Путіна
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Макрон назвав наступні країни-жертви Путіна

Макрон
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Джерело:  La Tribune

На переконання французького лідера Еммануеля Макрона, російський диктатор Володимир Путін обов'язково піде на Молдову і, можливо, навіть на Румунію, якщо його не вдасться зупинити в Україні.

Головні тези:

  • Макрон закликає Дональда Трампа підтримати Україну та стверджує, що це дозволить стримувати Росію та Китай.
  • Макрон переконує, що мир можливий лише за умови підтримки України та запобігання її поразки.

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Як вважає глава республіки, якби команда Дональда Трампа згодилася підписати перемир'я без будь-яких гарантій безпеки для України, то це мало б жахливі наслідки.

Президент Франції наголосив, що у цьому разі Штати втратили б здатність до геостратегічного стримування Росії та Китаю.

За словами Макрона, амбіції Дональда Трампа протилежні цьому.

Він також додав, що Вашингтон повинен якомога швидше відновити діалог з Україною.

Очевидна доля американців — бути на боці українців, у цьому я не сумніваюся. Те, що Сполучені Штати зробили за останні три роки, повністю відповідає їхнім дипломатичним і військовим традиціям. Я хочу ясно дати зрозуміти американцям, що розмежування з Україною не в їхніх інтересах.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

За словами французького лідера, "всі згодні укласти мир", однак "не може бути справедливого і міцного миру, якщо Україна буде кинута напризволяще".

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