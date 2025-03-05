Росія загрожує не тільки Україні, але й усій Європі — Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон 5 березня звернувся до нації. Він говорив про Україну та заявив, що світ "вступає в нову еру".

Росія загрожує всій Європі — Макрон

Макрон розкритикував те, що Росія залишається безкарною після своїх злочинів. Загрози від неї, які, здавалося, зникли після падіння Берлінської стіни, повернулися і висять над усією східною Європою.

Якщо країна може вторгнутися до свого сусіда в Європі і залишитися безкарною, ніхто ні в чому не може бути впевненим. Російська загроза реальна не лише для України — вона зачіпає європейські країни. Еммануель Макрон Президент Франції

За словами французького президента, Росія усіма способами прагне переозброїтися і для цього збільшує витрати на оборону. Тому Макрон наголосив на важливості збільшення внесків в оборонний сектор Європи, як це зробила уже Данія, Польща, країни Балтії.

Президент Путін порушує наші кордони, щоб вбивати опонентів, маніпулювати виборами.

Глава Франції також нагадав, що кремлівський диктатор порушив й попередні свої обіцянки та гарантії. Тому Макрон заявив, що відмовляється від "занадто крихкого»" перемир'я в Україні

Шлях до миру не може проходити через відмову від підтримки України. Мир не може бути досягнутий за будь-яку ціну та під диктатом Росії й не може означати капітуляцію України. Поширити

Він вкотре наголосив на можливості відправлення європейських військ до України:

Це не означає, що вони братимуть участь у боротьбі на фронті. Але якщо буде підписано мирну угоду, то вони будуть гарантами її дотримання.

Наступного тижня, за словами Макрона, Франція збере начальників штабів усіх країн, готових «гарантувати майбутній мир в Україні».