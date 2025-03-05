Росія загрожує не тільки Україні, але й усій Європі — Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон 5 березня звернувся до нації. Він говорив про Україну та заявив, що світ "вступає в нову еру".
Головні тези:
- Росія становить загрозу для всієї Європи, не лише для України, за словами президента Франції Макрона.
- Макрон підкреслив необхідність об'єднання європейських країн у сфері оборони для протидії російській агресії.
- Французький президент наголосив на важливості підтримки України та відмові від капітуляції перед диктатом Росії.
Росія загрожує всій Європі — Макрон
Макрон розкритикував те, що Росія залишається безкарною після своїх злочинів. Загрози від неї, які, здавалося, зникли після падіння Берлінської стіни, повернулися і висять над усією східною Європою.
За словами французького президента, Росія усіма способами прагне переозброїтися і для цього збільшує витрати на оборону. Тому Макрон наголосив на важливості збільшення внесків в оборонний сектор Європи, як це зробила уже Данія, Польща, країни Балтії.
Президент Путін порушує наші кордони, щоб вбивати опонентів, маніпулювати виборами.
Глава Франції також нагадав, що кремлівський диктатор порушив й попередні свої обіцянки та гарантії. Тому Макрон заявив, що відмовляється від "занадто крихкого»" перемир'я в Україні
Він вкотре наголосив на можливості відправлення європейських військ до України:
Це не означає, що вони братимуть участь у боротьбі на фронті. Але якщо буде підписано мирну угоду, то вони будуть гарантами її дотримання.
Наступного тижня, за словами Макрона, Франція збере начальників штабів усіх країн, готових «гарантувати майбутній мир в Україні».
Зокрема він повідомив, що прийнято рішення збільшити фінансування для виробництва танків та гелікоптерів на території Європи.
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