Президент “Центр глобалістики "Стратегія ХХІ” Михайло Гончар пояснив неочікувану реакцію російської влади на заяву французького лідера Еммануеля Макрона щодо намірів Парижа надати ядерну парасольку Європі. Як виявилося, одна з головних причин це те, що ядерні сили Франції не є частиною інтегрованої командної структури НАТО, тож президент може ухвалювати рішення щодо ядерного стримування не орієнтуючись на вимоги своїх союзників по Альянсу.
Головні тези:
- Аналіз ядерного арсеналу Франції підкреслює його достатню потужність для тотального знищення європейської частини Росії.
- Незалежність Франції у розгортанні та використанні ядерних сил є важливим фактором на тлі останніх подій.
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Що важливо розуміти, 1980 року французькі ядерні сили наблизилися до рівня, що його Радянський Союз вважав загрозою “неприйнятної шкоди” для СРСР.
Як зазначає Михайло Гончар, на той момент Франція мала близько 540 боєголовок. Однак з тих часів ядерний арсенал був скорочений майже на 50%, а також було ліквідовано наземну компоненту ядерних сил.
Згідно з даними експертів, наразі Париж має у своєму розпорядженні 290 одиниць ядерної зброї, з яких близько 280 розгорнуто.
Михайло Гончар звертає увагу на те, що повітряна компонента ядерних сил Франції налічує 50 винищувачів-бомбардувальників Rafale, з них 40 літаків ВПС та 10 літаків палубного базування ВМС для доставки крилатих ракет ASMP.
На відміну від Великої Британії, ядерні сили якої надто тісно пов’язані з американськими, Франція, хоча й є членом НАТО, її ядерні сили не є частиною інтегрованої командної структури Альянсу.
Таким чином Франція залишається незалежною в ухваленні рішень та свободі дій у межах міжнародних обов’язків, зокрема й у випадку будь-якої загрози шантажу, яка може бути спрямована проти країни у разі кризи.
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