Макрон пропонує Європі ядерну парасольку — чому насправді панікує Росія

Президент “Центр глобалістики "Стратегія ХХІ” Михайло Гончар пояснив неочікувану реакцію російської влади на заяву французького лідера Еммануеля Макрона щодо намірів Парижа надати ядерну парасольку Європі. Як виявилося, одна з головних причин це те, що ядерні сили Франції не є частиною інтегрованої командної структури НАТО, тож президент може ухвалювати рішення щодо ядерного стримування не орієнтуючись на вимоги своїх союзників по Альянсу.

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Що важливо розуміти, 1980 року французькі ядерні сили наблизилися до рівня, що його Радянський Союз вважав загрозою “неприйнятної шкоди” для СРСР.

Як зазначає Михайло Гончар, на той момент Франція мала близько 540 боєголовок. Однак з тих часів ядерний арсенал був скорочений майже на 50%, а також було ліквідовано наземну компоненту ядерних сил.

Очевидно, в Москві вважали, що Макрон може говорити усе що завгодно, але навряд чи буде щось робити, тим більше брязкати ядерною зброєю. Звісно, французький ядерний потенціал на порядок менший російського, але його цілком достатньо для тотального знищення європейської частини Мордора (Росії — ред.). Михайло Гончар “Центр глобалістики "Стратегія ХХІ”

Згідно з даними експертів, наразі Париж має у своєму розпорядженні 290 одиниць ядерної зброї, з яких близько 280 розгорнуто.

Михайло Гончар звертає увагу на те, що повітряна компонента ядерних сил Франції налічує 50 винищувачів-бомбардувальників Rafale, з них 40 літаків ВПС та 10 літаків палубного базування ВМС для доставки крилатих ракет ASMP.

В наявності 40 термоядерних боєголовок для французьких ВПС і 10 боєголовок для морської авіації ВМС. Потужність моноблочної боєголовки — 300 кТ. Морська компонента ядерних сил Франції — 4 АПЧ класу "Тріумфант". Французький флот має два типи балістичних ракет підводного човна (БРПЧ): M51.1 і M51.2 з радіусом дії понад 9000 км. Кожний АПЧ може нести 16 БРПЧ M51, кожна ракета несе 5-6 боєголовок потужністю 100 кТ кожна. Поширити

Фото: facebook.com/michael.gonchar.5

На відміну від Великої Британії, ядерні сили якої надто тісно пов’язані з американськими, Франція, хоча й є членом НАТО, її ядерні сили не є частиною інтегрованої командної структури Альянсу.

Таким чином Франція залишається незалежною в ухваленні рішень та свободі дій у межах міжнародних обов’язків, зокрема й у випадку будь-якої загрози шантажу, яка може бути спрямована проти країни у разі кризи.