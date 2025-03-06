Лавров накинувся на Макрона через заяву про європейських миротворців в Україні

Одіозний міністр іноземних справ Росії Сергій Лавров звинуватив президента Франції Емануеля Макрона у “нерозумних” заявах щодо війни Росії проти України та обізвав його наступником Наполеона та Гітлера.

Лавров образив Макрона через його заяви на підтримку України

Військовий контингент ЄС в Україні означатиме пряму війну країн Європи проти Росії, — нахально повідомив Лавров. Поширити

РФ не визнає появи контингентів країн НАТО в Україні, каже поплічник Путіна.

Це означатиме вже не нібито гібридне, а пряме, офіційне, неприховане залучення країн НАТО у війну проти Росії. Цього допустити неможливо.

Також Лавров назвав ядерну риторику Макрона загрозою на адресу Росії. І зовсім недипломатично “наліпив” на президента Франції ярлик “нового Гітлера та Наполеона”.

На думку Лаврова, “конфлікт” в Україні можна зупинити швидко, якщо припинити постачання західних озброєнь до Києва.

До речі, посіпака Лаврова, речниця МЗС Росії Марія Захарова на запитання ТАСС назвала Макрона "атомним Оле-Лукойє", який намагається розкрити свою ядерну парасольку над Євросоюзом.