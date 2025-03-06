Лавров накинувся на Макрона через заяву про європейських миротворців в Україні

Одіозний міністр іноземних справ Росії Сергій Лавров звинуватив президента Франції Емануеля Макрона у “нерозумних” заявах щодо війни Росії проти України та обізвав його наступником Наполеона та Гітлера.
Головні тези:
- Лавров звинуватив Макрона у нерозумних заявах щодо війни Росії проти України та нарік його наступником Наполеона та Гітлера.
- Росія відкидає можливість європейських миротворців в Україні та називає це прямою війною країн Європи проти Росії.
- Лавров цинічно назвав ядерну риторику Макрона загрозою та прирівняв його до Гітлера та Наполеона.
Лавров образив Макрона через його заяви на підтримку України
РФ не визнає появи контингентів країн НАТО в Україні, каже поплічник Путіна.
Це означатиме вже не нібито гібридне, а пряме, офіційне, неприховане залучення країн НАТО у війну проти Росії. Цього допустити неможливо.
Також Лавров назвав ядерну риторику Макрона загрозою на адресу Росії. І зовсім недипломатично “наліпив” на президента Франції ярлик “нового Гітлера та Наполеона”.
На думку Лаврова, “конфлікт” в Україні можна зупинити швидко, якщо припинити постачання західних озброєнь до Києва.
До речі, посіпака Лаврова, речниця МЗС Росії Марія Захарова на запитання ТАСС назвала Макрона "атомним Оле-Лукойє", який намагається розкрити свою ядерну парасольку над Євросоюзом.
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