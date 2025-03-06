Лавров накинувся на Макрона через заяву про європейських миротворців в Україні
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Політика
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Лавров накинувся на Макрона через заяву про європейських миротворців в Україні

Лавров
Джерело:  online.ua

Одіозний міністр іноземних справ Росії Сергій Лавров звинуватив президента Франції Емануеля Макрона у “нерозумних” заявах щодо війни Росії проти України та обізвав його наступником Наполеона та Гітлера.

Головні тези:

  • Лавров звинуватив Макрона у нерозумних заявах щодо війни Росії проти України та нарік його наступником Наполеона та Гітлера.
  • Росія відкидає можливість європейських миротворців в Україні та називає це прямою війною країн Європи проти Росії.
  • Лавров цинічно назвав ядерну риторику Макрона загрозою та прирівняв його до Гітлера та Наполеона.

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Військовий контингент ЄС в Україні означатиме пряму війну країн Європи проти Росії, — нахально повідомив Лавров.

РФ не визнає появи контингентів країн НАТО в Україні, каже поплічник Путіна.

Це означатиме вже не нібито гібридне, а пряме, офіційне, неприховане залучення країн НАТО у війну проти Росії. Цього допустити неможливо.

Також Лавров назвав ядерну риторику Макрона загрозою на адресу Росії. І зовсім недипломатично “наліпив” на президента Франції ярлик “нового Гітлера та Наполеона”.

На думку Лаврова, “конфлікт” в Україні можна зупинити швидко, якщо припинити постачання західних озброєнь до Києва.

До речі, посіпака Лаврова, речниця МЗС Росії Марія Захарова на запитання ТАСС назвала Макрона "атомним Оле-Лукойє", який намагається розкрити свою ядерну парасольку над Євросоюзом.

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