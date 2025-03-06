Лавров набросился на Макрона из-за заявления о европейских миротворцах в Украине

Одиозный министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил президента Франции Эмануэля Макрона в "глупых" заявлениях по поводу войны России против Украины и обозвал его преемником Наполеона и Гитлера.

Лавров оскорбил Макрона из-за его заявлений в поддержку Украины

Военный контингент ЕС в Украине будет означать прямую войну стран Европы против России, — сообщил Лавров. Поделиться

РФ не признает появления контингентов стран НАТО в Украине, говорит приспешник Путина.

Это будет означать уже не гибридное, а прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против России. Этого допустить невозможно.

Также Лавров назвал ядерную риторику Макрона угрозой России. И совсем недипломатично "наклеил" на президента Франции ярлык "нового Гитлера и Наполеона".

По мнению Лаврова, "конфликт" в Украине можно остановить быстро, если прекратить поставки западных вооружений в Киев.

Кстати, муртада Лаврова, спикер МИД России Мария Захарова на вопрос ТАСС назвала Макрона "атомным Оле-Лукойе", который пытается раскрыть свой ядерный зонтик над Евросоюзом.