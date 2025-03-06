Лавров набросился на Макрона из-за заявления о европейских миротворцах в Украине
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Лавров набросился на Макрона из-за заявления о европейских миротворцах в Украине

Лавров
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Источник:  online.ua

Одиозный министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил президента Франции Эмануэля Макрона в "глупых" заявлениях по поводу войны России против Украины и обозвал его преемником Наполеона и Гитлера.

Главные тезисы

  • Сергей Лавров поливает президента Франции Эмануэля Макрона обвинениями в связи с его заявлениями о войне России против Украины.
  • Лавров критикует возможное вмешательство европейских миротворцев в Украине, считая это прямой угрозой России и цинично приравнивает Макрона к Наполеону и Гитлеру.
  • Россия отрицает возможность пребывания военных контингентов НАТО на украинской территории и предупреждает о возможной эскалации конфликта при продолжении поставок западного вооружения в Украину.

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Военный контингент ЕС в Украине будет означать прямую войну стран Европы против России, — сообщил Лавров.

РФ не признает появления контингентов стран НАТО в Украине, говорит приспешник Путина.

Это будет означать уже не гибридное, а прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против России. Этого допустить невозможно.

Также Лавров назвал ядерную риторику Макрона угрозой России. И совсем недипломатично "наклеил" на президента Франции ярлык "нового Гитлера и Наполеона".

По мнению Лаврова, "конфликт" в Украине можно остановить быстро, если прекратить поставки западных вооружений в Киев.

Кстати, муртада Лаврова, спикер МИД России Мария Захарова на вопрос ТАСС назвала Макрона "атомным Оле-Лукойе", который пытается раскрыть свой ядерный зонтик над Евросоюзом.

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