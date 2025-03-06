Одиозный министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил президента Франции Эмануэля Макрона в "глупых" заявлениях по поводу войны России против Украины и обозвал его преемником Наполеона и Гитлера.
Главные тезисы
- Сергей Лавров поливает президента Франции Эмануэля Макрона обвинениями в связи с его заявлениями о войне России против Украины.
- Лавров критикует возможное вмешательство европейских миротворцев в Украине, считая это прямой угрозой России и цинично приравнивает Макрона к Наполеону и Гитлеру.
- Россия отрицает возможность пребывания военных контингентов НАТО на украинской территории и предупреждает о возможной эскалации конфликта при продолжении поставок западного вооружения в Украину.
Лавров оскорбил Макрона из-за его заявлений в поддержку Украины
РФ не признает появления контингентов стран НАТО в Украине, говорит приспешник Путина.
Это будет означать уже не гибридное, а прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против России. Этого допустить невозможно.
Также Лавров назвал ядерную риторику Макрона угрозой России. И совсем недипломатично "наклеил" на президента Франции ярлык "нового Гитлера и Наполеона".
По мнению Лаврова, "конфликт" в Украине можно остановить быстро, если прекратить поставки западных вооружений в Киев.
Кстати, муртада Лаврова, спикер МИД России Мария Захарова на вопрос ТАСС назвала Макрона "атомным Оле-Лукойе", который пытается раскрыть свой ядерный зонтик над Евросоюзом.
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