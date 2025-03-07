Италия призывает распространить на Украину действие 5 статьи НАТО

Лидер Италии Джорджо Мелони предлагает распространить действие статьи 5 Договора НАТО на Украину без ее членства в военном Альянсе. По мнению политика, это станет "гарантией стабильной, долговременной и эффективной безопасности".

Что известно о предложении Мелони

По убеждению премьер-министра Италии, распространение на Украину того же покрытия, которое имеют члены Альянса, было бы, безусловно, гораздо эффективнее, но в то же время было бы чем-то отличным от членства в НАТО.

Я думаю, что это было бы стабильной, длительной, эффективной гарантией безопасности больше, чем некоторые из предложений, которые я вижу. Джорджа Мэлони Премьер-министр Италии

Журналисты поинтересовались у политика, в чем разница между ее предложением и предоставлением Украине полноправного членства в НАТО.

На этот вопрос ответил спикер итальянского правительства. По его словам, этот шаг гарантирует, что положение о взаимной обороне будет активировано "также для защиты Украины... даже на территории вне НАТО, независимо от членства Киева".

Что важно понимать, Мелони пока отбрасывет идею привлечения итальянских войск в случае заключения соглашения о прекращении огня в Украине.

Лидер Италии подчеркнула, что развертывание "европейских войск, французских или британских, является самым сложным решением".