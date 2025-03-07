Италия призывает распространить на Украину действие 5 статьи НАТО

Лидер Италии Джорджо Мелони предлагает распространить действие статьи 5 Договора НАТО на Украину без ее членства в военном Альянсе. По мнению политика, это станет "гарантией стабильной, долговременной и эффективной безопасности".
Главные тезисы
- Распространение покрытия НАТО на Украину в рамках статьи 5 может стать эффективной мерой безопасности без вступления страны в Альянс.
- Мэлони отбрасывает идею привлечения итальянских войск в случае заключения соглашения о прекращении огня в Украине.
Что известно о предложении Мелони
По убеждению премьер-министра Италии, распространение на Украину того же покрытия, которое имеют члены Альянса, было бы, безусловно, гораздо эффективнее, но в то же время было бы чем-то отличным от членства в НАТО.
Журналисты поинтересовались у политика, в чем разница между ее предложением и предоставлением Украине полноправного членства в НАТО.
На этот вопрос ответил спикер итальянского правительства. По его словам, этот шаг гарантирует, что положение о взаимной обороне будет активировано "также для защиты Украины... даже на территории вне НАТО, независимо от членства Киева".
Что важно понимать, Мелони пока отбрасывет идею привлечения итальянских войск в случае заключения соглашения о прекращении огня в Украине.
Лидер Италии подчеркнула, что развертывание "европейских войск, французских или британских, является самым сложным решением".
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