Италия призывает распространить на Украину действие 5 статьи НАТО
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Италия призывает распространить на Украину действие 5 статьи НАТО

Мелони
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Источник:  Financial Times

Лидер Италии Джорджо Мелони предлагает распространить действие статьи 5 Договора НАТО на Украину без ее членства в военном Альянсе. По мнению политика, это станет "гарантией стабильной, долговременной и эффективной безопасности".

Главные тезисы

  • Распространение покрытия НАТО на Украину в рамках статьи 5 может стать эффективной мерой безопасности без вступления страны в Альянс.
  • Мэлони отбрасывает идею привлечения итальянских войск в случае заключения соглашения о прекращении огня в Украине.

Что известно о предложении Мелони

По убеждению премьер-министра Италии, распространение на Украину того же покрытия, которое имеют члены Альянса, было бы, безусловно, гораздо эффективнее, но в то же время было бы чем-то отличным от членства в НАТО.

Я думаю, что это было бы стабильной, длительной, эффективной гарантией безопасности больше, чем некоторые из предложений, которые я вижу.

Джорджа Мэлони

Джорджа Мэлони

Премьер-министр Италии

Журналисты поинтересовались у политика, в чем разница между ее предложением и предоставлением Украине полноправного членства в НАТО.

На этот вопрос ответил спикер итальянского правительства. По его словам, этот шаг гарантирует, что положение о взаимной обороне будет активировано "также для защиты Украины... даже на территории вне НАТО, независимо от членства Киева".

Что важно понимать, Мелони пока отбрасывет идею привлечения итальянских войск в случае заключения соглашения о прекращении огня в Украине.

Лидер Италии подчеркнула, что развертывание "европейских войск, французских или британских, является самым сложным решением".

Я до сих пор очень озадачена этим предложением, — сказала она.

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