Maxar заблокировала Украине доступ к своим спутниковым снимкам — инсайдеры

Издание "Милитарный" от своих анонимных источников узнало, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам. Что важно понимать, это произошло после того, как президент Дональд Трамп остановил военную помощь Украине и обмен разведданными между странами.

Что известно о решении Maxar

По словам инсайдеров, официальное обоснование этого шага со стороны компании звучит так: "по административному запросу".

Однако ни для кого не секрет, что это решение стало следствием запрета правительства США на предоставление Украине разведывательных данных.

Таким образом, команда Дональда Трампа через государственный департамент запретила предоставлять американским компаниям и коммерческим сервисам спутниковые данные для Украины.

Что важно понимать, запрет распространяется как на правительственных пользователей, так и на частных.

К примеру, недавно украинское киберсообщество "Кибермука" официально подтвердило о закрытии доступа к спутниковой разведке.

Стоит обратить внимание на то, что именно Maxar Technologies всегда был едва ли не главным поставщиком коммерческих спутниковых снимков для украинских пользователей о передвижении российских войск.

Кроме того, он публиковал результаты поражения важных объектов как на временно оккупированной территории, так и в самой России.