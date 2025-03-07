Maxar заблокувала Україні доступ до своїх супутникових знімків — інсайдери

Видання "Мілітарний" від своїх анонімних джерел дізналося, що американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків. Що важливо розуміти, це сталося після того, як президент Дональд Трамп зупинив військову допомогу для України та обмін розвідданими між країнами.

Що відомо про рішення Maxar

За словами інсайдерів, офіційне обґрунтування цього кроку з боку компанії звучить так: "за адміністративним запитом".

Однак ні для кого не секрет, що це рішення стало наслідком заборони уряду США на надання Україні розвідувальних даних.

У такий спосіб команда Дональда Трампа через державний департамент заборонила надавати американським компаніям і комерційним сервісам супутникові дані для України.

Що важливо розуміти, заборона поширюється як на урядових користувачів, так і приватних.

До прикладу, нещодавно, українська кіберспільнота "Кіберборошно" офіційно підтвердила про закриття доступу до супутникової розвідки.

Варто звернути увагу на те, що саме Maxar Technologies завжди був чи не головним постачальником комерційних супутникових знімків для українських користувачів про пересування російських військ.

Окрім того, він оприлюднював результати ураження важливих об’єктів, як на тимчасово окупованій території, так і в самій Росії.