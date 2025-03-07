Британія продовжить надавати Україні свої розвіддані

Як вдалося дізнатися виданню The Guardian, Велика Британія продовжить постачати Україні розвідувальні дані після припинення поставок з боку США через рішення президента Дональда Трампа. Однак, що важливо розуміти, можливості Лондона будуть більш обмежені.
Головні тези:
- Лондон не передає інформацію, отриману від США, але забезпечуватиме Україну раннім попередженням про напади.
- Розвіддані збираються зі супутників, літаків-розвідників та наземних станцій.
Британія продовжить допомагати Україні з розвідданими
Згідно з даними анонімних джерел, Велика Британія також не припинить постачати Україні свій аналіз необроблених даних.
Однак, що важливо розуміти, вона не передаватиме інформацію від Штатів, отриману в межах угод про обмін між двома країнами.
Попри це, вона зможуть забезпечити Україну раннім попередженням про напад, а також гарантуватимуть певний потенціал глибокого удару по Росії.
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