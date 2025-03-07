Британія продовжить надавати Україні свої розвіддані
Категорія
Україна
Дата публікації

Британія продовжить надавати Україні свої розвіддані

Британія продовжить допомагати Україні з розвідданими
Джерело:  The Guardian

Як вдалося дізнатися виданню The Guardian, Велика Британія продовжить постачати Україні розвідувальні дані після припинення поставок з боку США через рішення президента Дональда Трампа. Однак, що важливо розуміти, можливості Лондона будуть більш обмежені.

Головні тези:

  • Лондон не передає інформацію, отриману від США, але забезпечуватиме Україну раннім попередженням про напади.
  • Розвіддані збираються зі супутників, літаків-розвідників та наземних станцій.

Британія продовжить допомагати Україні з розвідданими

Згідно з даними анонімних джерел, Велика Британія також не припинить постачати Україні свій аналіз необроблених даних.

Однак, що важливо розуміти, вона не передаватиме інформацію від Штатів, отриману в межах угод про обмін між двома країнами.

Вони не настільки далекосяжні, як можливості США, не в тому ж масштабі і не здатні зайняти їхнє місце, — пояснив один з інсайдерів.

Попри це, вона зможуть забезпечити Україну раннім попередженням про напад, а також гарантуватимуть певний потенціал глибокого удару по Росії.

Розвіддані, зібрані із супутників, наземних станцій, літаків-розвідників, таких як Rivet Joint, і навіть таємно розгорнуті наземні війська, збирають і передають Україні разом із матеріалами з відкритих джерел, щоб забезпечити можливість нанесення руйнівних глибоких ракетних і безпілотних ударів по Росії.

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