Україна уразила 17 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна уразила 17 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом минулої доби українські воїни ліквідували 1150 солдатів РФ. Окрім того, бійці ЗСУ встигли знищити 3 танки, 23 бойових броньованих машин та 16 артилерійських систем ворога.

Головні тези:

  • Загалом втрати армії РФ у живій силі становлять понад 882 тисячі.
  • Генштаб ЗСУ повідомляє про 146 бойових зіткнень на фронті, під час яких загарбники здійснили понад 5 тисяч обстрілів.

Втрати армії РФ станом на 7 березня 2025 року

  • особового складу — близько 882950 (+1150) осіб,

  • танків — 10264 (+3) од,

  • бойових броньованих машин — 21334 (+23) од,

  • артилерійських систем — 24124 (+16) од,

  • РСЗВ — 1306 (+0) од,

  • засоби ППО — 1096 (+0) од,

  • літаків — 370 (+0) од,

  • гелікоптерів — 331 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 28024 (+95),

  • крилаті ракети — 3085 (+0),

  • кораблі /катери — 28 (+0) од,

  • підводні човни — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 39678 (+72) од,

  • спеціальна техніка  — 3769 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом 6 березня на фронті відбулося 146 бойових зіткнень.

Російські загарбники завдали по позиціях воїнів ЗСУ та населених пунктах 89 авіаційних ударів, скинувши 149 керованих авіаційних бомб.

Окрім того, армія РФ використала для своїх атак 2729 дронів-камікадзе. Ворогом було здійснено понад 5 тисяч сто обстрілів, з них 194 — із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу і техніки та один засіб РЕБ окупантів.

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