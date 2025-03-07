Нова атака Росії на Україну — під ударом газова і енергетична інфраструктури

Уночі 7 березня країна-агресорка РФ розпочала новий повітряний напад на об'єкти енергетичної та газової інфраструктури України. Дрони та ракети атакували різні області країни.
Головні тези:
- Головною ціллю атаки є знищення енергетичних потужностей в різних регіонах країни.
- Армія РФ також атакувала цивільний об’єкт у Харкові, є постраждалі.
Атака РФ на Україну 7 березня — що відомо
Факт атаки офіційно підтвердив очільник Міністерства енергетики України Герман Галущенко.
Як зазначив глава відомства, головна ціль цього повітряного нападу з боку ворога — знищення енергетичних потужностей у різних регіонах країни.
Галущенко також повідомив, що унаслідок обстрілів зазнали пошкоджень об’єкти електро- та газопостачання.
На цьому тлі глава відомства закликав українців залишатися в укриттях через загрозу повторних атак та стежити за офіційними повідомленнями щодо ситуації в енергосистемі.
Варто також зазначити, що вранці армія РФ атакувала цивільний інфраструктурний об’єкт у Харкові, внаслідок чого постраждали 5 людей, одну жінку дістали живою з-під завалів.
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