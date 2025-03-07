Нова атака Росії на Україну — під ударом газова і енергетична інфраструктури
Категорія
Україна
Дата публікації

Нова атака Росії на Україну — під ударом газова і енергетична інфраструктури

Міністерство енергетики України
Атака РФ на Україну 7 березня - що відомо
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Уночі 7 березня країна-агресорка РФ розпочала новий повітряний напад на об'єкти енергетичної та газової інфраструктури України. Дрони та ракети атакували різні області країни.

Головні тези:

  • Головною ціллю атаки є знищення енергетичних потужностей в різних регіонах країни.
  • Армія РФ також атакувала цивільний об’єкт у Харкові, є постраждалі.

Атака РФ на Україну 7 березня — що відомо

Факт атаки офіційно підтвердив очільник Міністерства енергетики України Герман Галущенко.

Як зазначив глава відомства, головна ціль цього повітряного нападу з боку ворога — знищення енергетичних потужностей у різних регіонах країни.

Галущенко також повідомив, що унаслідок обстрілів зазнали пошкоджень об’єкти електро- та газопостачання.

Знову під масованим ракетно-дроновим обстрілом енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України. Там, де можливо, рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання.

Герман Галущенко

Герман Галущенко

Глава Міністерства енергетики України

На цьому тлі глава відомства закликав українців залишатися в укриттях через загрозу повторних атак та стежити за офіційними повідомленнями щодо ситуації в енергосистемі.

Варто також зазначити, що вранці армія РФ атакувала цивільний інфраструктурний об’єкт у Харкові, внаслідок чого постраждали 5 людей, одну жінку дістали живою з-під завалів.

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