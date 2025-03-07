Нова атака Росії на Україну — під ударом газова і енергетична інфраструктури

Уночі 7 березня країна-агресорка РФ розпочала новий повітряний напад на об'єкти енергетичної та газової інфраструктури України. Дрони та ракети атакували різні області країни.

Атака РФ на Україну 7 березня — що відомо

Факт атаки офіційно підтвердив очільник Міністерства енергетики України Герман Галущенко.

Як зазначив глава відомства, головна ціль цього повітряного нападу з боку ворога — знищення енергетичних потужностей у різних регіонах країни.

Галущенко також повідомив, що унаслідок обстрілів зазнали пошкоджень об’єкти електро- та газопостачання.

Знову під масованим ракетно-дроновим обстрілом енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України. Там, де можливо, рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання. Герман Галущенко Глава Міністерства енергетики України

На цьому тлі глава відомства закликав українців залишатися в укриттях через загрозу повторних атак та стежити за офіційними повідомленнями щодо ситуації в енергосистемі.