Росія цинічно знищила 500-річну фреску Ханського палацу у Бахчисараї

Окупанти знищили стародавню фреску у Ханському палаці в Бахчисараї. Будівельники, які здійснювали роботи, вирішили, що це старе тинькування і прибрали покриття.

У Бахчисарайському палаці росіяни знищили стародавню фреску

Ремонт верхньої частини палацу вели звичайні маляри. Їм вели прибрати все старе покриття. Тому, коли попалася давня фреска... її просто демонтували. Як заявляють згадані "медіа", нібито фреску вже не відновити, цинічно пропонуючи "намалювати її заново, — йдеться у повідомленні Асоціації реінтеграції Криму.

Це була фреска XVI століття, яка зберігалася з часу будівництва комплексу ханом Сахібом Гераєм у 1533 році, інформує телеграм-канал Кримської платформи.

Окупаційні "фахівці" видаляли історичний тиньк, що є грубим порушенням реставраційних норм. За нормами збереження культурної спадщини шари тиньку не повинні зніматися, адже вони містять сліди різних періодів будівництва палацу від XVI до XIX століття. Однак окупанти проігнорували ці принципи. Поширити

Нагадаємо, "реставрувати" палац почали у 2017 і планували завершити наприкінці 2024-го.

Знищення історичного розпису — це черговий удар по національній пам'яті кримських татар. Хансарай є пам’яткою історії та культури загальносвітового значення, і є символом історії, культури та державності кримських татар. Це єдиний у світі зразок кримськотатарської палацової архітектури, що зберігся до сьогодні, — заявила колишня директорка музейного комплексу "Ханський палац у Бахчисараї" Ельміра Аблялімова-Чийгоз.

Ханський палац — головна резиденція кримських ханів династії Ґераїв, правителів Кримського ханства (XV–XVIII), а також адміністративно-політичний центр цієї держави з першої третини XVI століття.