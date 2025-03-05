Россия цинично уничтожила 500-летнюю фреску Ханского дворца в Бахчисарае

Оккупанты уничтожили древнюю фреску в Ханском дворце в Бахчисарае. Строители, которые осуществляли работы, решили, что это старая штукатурка и убрали покрытие.

В Бахчисарайском дворце россияне уничтожили древнюю фреску

Ремонт верхней части дворца вели обычные маляры. Им вели убрать все старое покрытие. Поэтому когда попалась давняя фреска... ее просто демонтировали. Как заявляют упомянутые "медиа", якобы фреску уже не восстановить, цинично предлагая "нарисовать ее заново", — говорится в сообщении Ассоциации реинтеграции Крыма.

Это была фреска XVI века, которая сохранялась со времени строительства комплекса ханом Сахибом Гераем в 1533 году, сообщает телеграмм-канал Крымской платформы.

Оккупационные "специалисты" удаляли историческую штуку, что является грубым нарушением реставрационных норм. По нормам сохранения культурного наследия слои штукатурки не должны сниматься, ведь они содержат следы разных периодов строительства дворца от XVI до XIX века. Однако оккупанты проигнорировали эти принципы. Поделиться

Напомним, "реставрировать" дворец начали в 2017 году и планировали завершить в конце 2024-го.

Уничтожение исторической росписи — это очередной удар по национальной памяти крымских татар. Хансарай является памятником истории и культуры общемирового значения и является символом истории, культуры и государственности крымских татар. Это единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры, сохранившийся до сих пор, — заявила бывшая директор музейного комплекса "Ханский дворец в Бахчисарае" Эльмира Аблялимова-Чийгоз.

Ханский дворец — главная резиденция крымских ханов династии Гераев, правителей Крымского ханства (XV–XVIII), а также административно-политический центр этого государства с первой трети XVI века.