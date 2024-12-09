Рейдерство храмов на ВОТ. Российские митрополиты получили подозрение от СБУ
Категория
Украина
Дата публикации

Рейдерство храмов на ВОТ. Российские митрополиты получили подозрение от СБУ

СБУ
Синод
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Служба безопасности собрала масштабную доказательную базу на четырех высокопоставленных российских клириков, распространяющих кремлевский режим на временно оккупированной части территории Украины, объявив им о подозрении в противоправных действиях.

Главные тезисы

  • СБУ обвинила четырех высокопоставленных митрополитов в противоправных действиях на оккупированных территориях.
  • Российские клирики с помощью патриарха Гундяева участвовали в захвате украинских церквей и распространении кремлевского режима.
  • Митрополиты рассматриваются в качестве фигурантов по статье 110 Уголовного кодекса Украины и находятся в розыске.
  • Подозреваемые способствовали захвату имущества украинских церквей на Херсонщине, в Крыму и других оккупированных районах.

СБУ объявила подозрение российским митрополитам

Все они члены Священного Синода РПЦ.

В частности это:

  • глава Санкт-Петербургской митрополии — митрополит Варсонофий (Анатолий Судаков) ;

  • глава отдела внешних церковных завязей РПЦ — митрополит Антоний (Антон Севрюк) ;

  • управляющий Коломнической епархией, патриарший наместник Московской митрополии — митрополит Крутицкий (Георгий Пономарев) ;

  • управляющий делами Московской патриархии — митрополит Дионисий (Петр Порубай).

По материалам дела, в течение 2022-2023 годов они способствовали захвату имущества украинских церквей на левобережье Херсона, а также в Крыму и временно оккупированных районах Запорожской и Луганской областей.

Для этого фигуранты под руководством патриарха Гундяева обеспечили решение российского синода о «присоединении» украинских религиозных общин к составу РПЦ.

Таким образом, русские клирики захватили храмы, церковные сооружения и землю Джанкойской, Бердянской, Ровеньковской и Херсонской епархий и назначили там подконтрольных Москве епископов.

В дальнейшем ставленники страны-агрессорки навязывали верующим кремлевские нарративы, в которых благословляли войну РФ против Украины и оправдывали преступления оккупантов.

На основании собранных доказательств Судакову, Севрюку, Порубаю и Пономареву заочно уведомлено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, по предварительному сговору группой лиц, повлекших другие тяжкие последствия).

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленников к ответственности за преступления против нашего государства.

РПЦ прикрывает лозунгом "священная война" вторжение РФ в Украину

Российский народный собор под руководством московского патриарха Кирилла принял "приказ", где российское вторжение в Украину назвали "священной войной" и заявили, что "вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России".

Формально документ патриархии не имеет отношения к РПЦ, однако в работе собора участвует множество русских церковных иерархов и связанных с церковью общественных деятелей.

Документ был одобрен во время соборного съезда, который состоялся 27 марта в Москве под председательством патриарха Кирилла.

Войну в Украине в этой бумаге назвали "новым этапом национально-освободительной борьбы русского народа против стоящего за ним преступного киевского режима и коллективного Запада, ведущегося на землях Юго-Западной Руси", а с "духовно-нравственной точки зрения" — " Священной войной, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняют миссию "Удерживающего", защищающую мир от натиска глобализма и победы Запада, впавшего в сатанизм".

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