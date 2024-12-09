Рейдерство храмов на ВОТ. Российские митрополиты получили подозрение от СБУ

Служба безопасности собрала масштабную доказательную базу на четырех высокопоставленных российских клириков, распространяющих кремлевский режим на временно оккупированной части территории Украины, объявив им о подозрении в противоправных действиях.

СБУ объявила подозрение российским митрополитам

Все они члены Священного Синода РПЦ.

В частности это:

глава Санкт-Петербургской митрополии — митрополит Варсонофий (Анатолий Судаков) ;

глава отдела внешних церковных завязей РПЦ — митрополит Антоний (Антон Севрюк) ;

управляющий Коломнической епархией, патриарший наместник Московской митрополии — митрополит Крутицкий (Георгий Пономарев) ;

управляющий делами Московской патриархии — митрополит Дионисий (Петр Порубай).

По материалам дела, в течение 2022-2023 годов они способствовали захвату имущества украинских церквей на левобережье Херсона, а также в Крыму и временно оккупированных районах Запорожской и Луганской областей.

Для этого фигуранты под руководством патриарха Гундяева обеспечили решение российского синода о «присоединении» украинских религиозных общин к составу РПЦ.

Таким образом, русские клирики захватили храмы, церковные сооружения и землю Джанкойской, Бердянской, Ровеньковской и Херсонской епархий и назначили там подконтрольных Москве епископов.

В дальнейшем ставленники страны-агрессорки навязывали верующим кремлевские нарративы, в которых благословляли войну РФ против Украины и оправдывали преступления оккупантов.

На основании собранных доказательств Судакову, Севрюку, Порубаю и Пономареву заочно уведомлено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, по предварительному сговору группой лиц, повлекших другие тяжкие последствия). Поделиться

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленников к ответственности за преступления против нашего государства.

РПЦ прикрывает лозунгом "священная война" вторжение РФ в Украину

Российский народный собор под руководством московского патриарха Кирилла принял "приказ", где российское вторжение в Украину назвали "священной войной" и заявили, что "вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России".

Формально документ патриархии не имеет отношения к РПЦ, однако в работе собора участвует множество русских церковных иерархов и связанных с церковью общественных деятелей.

Документ был одобрен во время соборного съезда, который состоялся 27 марта в Москве под председательством патриарха Кирилла.